Репортаж из самоизоляции

Чаще всего для проекта
присылают фотоработы, фиксирующие действительность: пустынные улицы, объявления
о неработающих ресторанах, реклама услуг доставки, перетянутые лентами дворы.
«Это неудивительно, ведь эта реальность – новая для нас. Мы пытаемся к ней привыкнуть,
хотим ее исследовать, рассмотреть с разных ракурсов, чтобы лучше понять, –
рассуждает куратор проекта, начальник экспозиционно-выставочного отдела
Музейного агентства Ленинградской области Андрей Кудряшов. – Важно сохранить
память об этом времени, а жанр фоторепортажа – лучший способ для этого».
Татьяна Тикунова из
Санкт-Петербурга прислала для проекта фотографию закрытых дверей Дома книги, в
которых отражается Казанский собор. «А ведь это станет историей», – подумала я,
взяла фотоаппарат и пошла на Невский», – подписала она свою работу. Еще один
участник, Михаил заявил для проекта скриншот карты. «Гугл сообщил мне, что в
апреле я был почти идеальным самоизолянтом. 1 место – это магазин, куда я ходил
за продуктами», – сопроводил он изображение.
На втором месте по
количеству выставочных заявок – художественная фотография, картина или предмет.
Одним из символов изоляции стала защитная маска, авторы работ по-своему
воспринимают этот образ. Так, Алексей из Токсово прислал фото кораблика,
парусом для которого стала одноразовая маска. Работу он назвал «Прощай!». А
Наталья из Петербурга заявила для проекта изображение глобуса, с надетой на
него маской.
Также для проекта
поступают рассказы, стихи или истории, документальные и художественные
видеоролики, а также песни и интервью. Организаторы «Антологии самоизоляции»
продолжают прием работ.
Проведение
офлайн-выставки планируется после полного снятия всех ограничений, осенью, на
одной из площадок «Музейного агентства».
Проект «Антология
самоизоляции» был презентован во время «Ночи музеев-2020», которая проходила в
онлайн-формате. Его авторами стали сотрудники «Музейного агентства
Ленинградской области», комитет по культуре региона, а также «Группа10» и
Никита Сазонов. «Выставочный проект обо всех переживших самоизоляцию» – так они
описывают суть «Антологии самоизоляции».