Репортаж из самоизоляции

Чаще всего для проекта присылают фотоработы, фиксирующие действительность: пустынные улицы, объявления о неработающих ресторанах, реклама услуг доставки, перетянутые лентами дворы. «Это неудивительно, ведь эта реальность – новая для нас. Мы пытаемся к ней привыкнуть, хотим ее исследовать, рассмотреть с разных ракурсов, чтобы лучше понять, – рассуждает куратор проекта, начальник экспозиционно-выставочного отдела Музейного агентства Ленинградской области Андрей Кудряшов. – Важно сохранить память об этом времени, а жанр фоторепортажа – лучший способ для этого».

Татьяна Тикунова из Санкт-Петербурга прислала для проекта фотографию закрытых дверей Дома книги, в которых отражается Казанский собор. «А ведь это станет историей», – подумала я, взяла фотоаппарат и пошла на Невский», – подписала она свою работу. Еще один участник, Михаил заявил для проекта скриншот карты. «Гугл сообщил мне, что в апреле я был почти идеальным самоизолянтом. 1 место – это магазин, куда я ходил за продуктами», – сопроводил он изображение.

На втором месте по количеству выставочных заявок – художественная фотография, картина или предмет. Одним из символов изоляции стала защитная маска, авторы работ по-своему воспринимают этот образ. Так, Алексей из Токсово прислал фото кораблика, парусом для которого стала одноразовая маска. Работу он назвал «Прощай!». А Наталья из Петербурга заявила для проекта изображение глобуса, с надетой на него маской.

Также для проекта поступают рассказы, стихи или истории, документальные и художественные видеоролики, а также песни и интервью. Организаторы «Антологии самоизоляции» продолжают прием работ.

Проведение офлайн-выставки планируется после полного снятия всех ограничений, осенью, на одной из площадок «Музейного агентства».

Проект «Антология самоизоляции» был презентован во время «Ночи музеев-2020», которая проходила в онлайн-формате. Его авторами стали сотрудники «Музейного агентства Ленинградской области», комитет по культуре региона, а также «Группа10» и Никита Сазонов. «Выставочный проект обо всех переживших самоизоляцию» – так они описывают суть «Антологии самоизоляции».