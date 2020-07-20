«Водоканал» в Гатчине уведомляет о ремонтных работах

Для устранения утечки на водопроводе 21 июля с 09.00 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:

ул. Кустова, д.46, 44

ул. Рысева, д. 32, 32а, 38, 40, 40а, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54, в/часть № 55603.

Движение на перекрестке ул. Рысева и Заводской будет перекрыто до окончания работ.

В связи с работами по переврезке на водопроводе 22 июля с 09.00 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:

г. Гатчина

ул. Горького, д. 3, 5, 7, 8, 8Б, 10

ул. Соборная, д. 4, 6, 7, 7А, 7Б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17А, 18.