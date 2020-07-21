В Гатчинском районе косят траву и убирают капусту

О заготовке кормов
в цифрах доложила на совещании в администрации Гатчинского района начальник
отдела по агропромышленному комплексу Елена Ильясова.
Летние работы на
полях в самом разгаре. Предстоит скосить 19,4 тысяч гектаров трав, в том числе
1,8 тысяч гектаров однолетних и 17,6 тысяч гектаров многолетних трав.
Планируется
заготовить 7,5 тысяч тонн сена, 56,5 тысяч тонн сенажа. Это гораздо выше, чем в
прошлом году. И 108,5 тысяч тонн силоса – на 2,8 тысяч тонн меньше, чем
фактически заготовлено в 2019 году.
По состоянию на 16
июля в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах скошено 12,2
тысяч га, что составляет 63% к плану. На 100% уже выполнило план АО
«Красногвардейский» (скошено 2,4 тысяч га); на 94% - крестьянское фермерское
хозяйство Михович Я.И. (скошено 310 га); на 84% - ООО «Суйдинское» (скошено 880
га). Эти хозяйства уже приступили ко второму укосу.
Аграрии активно
ведут заготовку силоса и сенажа. Фонд силоса в Гатчинском районе традиционно
остается самым большим в сравнении с сеном и сенажом. Сенажа заготовлено 18,2
тысяч тонн (32% к плану), силоса из провяленных трав – 77,5 тысяч тонн (83% к
плану), силоса из свежескошенных трав - 3 тысячи тонны (21% к плану).
Уже выполнили и даже
перевыполнили план по заготовке силоса из провяленных трав АО «Гатчинское»
(101%), АО «Пламя» (142%), АО «Красногвардейский», ЗАО «Большевик», ООО
«Славянка» (100%), ЗАО «Искра» (303%).
По состоянию на 16
июля всего заготовлено 21,5 тонн кормовых единиц или 17 центнеров кормовых
единиц на одну условную голову (39% к плану).
Планы по заготовке
зерносенажа составляют 2 тысячи тонн, зерна фуражного – 15,57 тысяч тонн.
Для проведения
кормозаготовительной кампании хозяйства Гатчинского района обеспечены
кормозаготовительной техникой. Для работы на полях имеется 350 тракторов, 55
косилок, 36 кормоуборочных комбайнов, 33 зерноуборочных комбайна, 39 рулонных и
тюковых пресс-подборщиков и другая техника.
- В целом
кормозаготовительная компания идет успешно, в соответствии с намеченными
планами, - отметила Елена Ильясова. - Это очень важно, ведь от заготовки кормов
напрямую зависят доходы сельхозпредприятий на будущий год. Чтобы повысить
качество кормов и увеличить питательную ценность, проводятся все необходимые
мероприятия. Сейчас должны подтянуться отстающие хозяйства, и результаты у нас
будут вполне приличные. Чему и погодные условия пока благоприятствуют.
Впереди - уборка
зерновых и овощей. Фермерские хозяйства КФХ Безденежных и КФХ Иманов уже приступили
к уборке ранней капусты.