В Гатчинском районе косят траву и убирают капусту

О заготовке кормов в цифрах доложила на совещании в администрации Гатчинского района начальник отдела по агропромышленному комплексу Елена Ильясова.

Летние работы на полях в самом разгаре. Предстоит скосить 19,4 тысяч гектаров трав, в том числе 1,8 тысяч гектаров однолетних и 17,6 тысяч гектаров многолетних трав.

Планируется заготовить 7,5 тысяч тонн сена, 56,5 тысяч тонн сенажа. Это гораздо выше, чем в прошлом году. И 108,5 тысяч тонн силоса – на 2,8 тысяч тонн меньше, чем фактически заготовлено в 2019 году.

По состоянию на 16 июля в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах скошено 12,2 тысяч га, что составляет 63% к плану. На 100% уже выполнило план АО «Красногвардейский» (скошено 2,4 тысяч га); на 94% - крестьянское фермерское хозяйство Михович Я.И. (скошено 310 га); на 84% - ООО «Суйдинское» (скошено 880 га). Эти хозяйства уже приступили ко второму укосу.

Аграрии активно ведут заготовку силоса и сенажа. Фонд силоса в Гатчинском районе традиционно остается самым большим в сравнении с сеном и сенажом. Сенажа заготовлено 18,2 тысяч тонн (32% к плану), силоса из провяленных трав – 77,5 тысяч тонн (83% к плану), силоса из свежескошенных трав - 3 тысячи тонны (21% к плану).

Уже выполнили и даже перевыполнили план по заготовке силоса из провяленных трав АО «Гатчинское» (101%), АО «Пламя» (142%), АО «Красногвардейский», ЗАО «Большевик», ООО «Славянка» (100%), ЗАО «Искра» (303%).

По состоянию на 16 июля всего заготовлено 21,5 тонн кормовых единиц или 17 центнеров кормовых единиц на одну условную голову (39% к плану).

Планы по заготовке зерносенажа составляют 2 тысячи тонн, зерна фуражного – 15,57 тысяч тонн.

Для проведения кормозаготовительной кампании хозяйства Гатчинского района обеспечены кормозаготовительной техникой. Для работы на полях имеется 350 тракторов, 55 косилок, 36 кормоуборочных комбайнов, 33 зерноуборочных комбайна, 39 рулонных и тюковых пресс-подборщиков и другая техника.

- В целом кормозаготовительная компания идет успешно, в соответствии с намеченными планами, - отметила Елена Ильясова. - Это очень важно, ведь от заготовки кормов напрямую зависят доходы сельхозпредприятий на будущий год. Чтобы повысить качество кормов и увеличить питательную ценность, проводятся все необходимые мероприятия. Сейчас должны подтянуться отстающие хозяйства, и результаты у нас будут вполне приличные. Чему и погодные условия пока благоприятствуют.

Впереди - уборка зерновых и овощей. Фермерские хозяйства КФХ Безденежных и КФХ Иманов уже приступили к уборке ранней капусты.



