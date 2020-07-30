В последний день июля без света

В связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии
с 09.00 до 16.00
Пудостьское СП:
п. Пудость, ул. Половинкиной.
с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
п. Дивенский, ул. Пионерская, ул. Песочная.
с 09.00 до 18.00
Кобринское СП:
д. Меньково, д. 88, 90, 92.
с 09.00 до 17.00
Кобринское СП:
д. Мельница,
д. Кобрино,
д. Покровка,
д. Прибытково,
Суйда (СНТ «Егерьское», «Лесное»).
с 09.00 до 18.00
Таицкое ГП:
д. Александровка.
с 09.00 до 17.00
Новосветское СП:
п. Н.Свет, д. 30-37
с 09.00 до 18.00
Вырицкое ГП:
д. Ракитино,
д. Новинка,
п. Новинка,
д. Озерешно,
д. Кремено,
д. Ольховец,
д. Тарасино,
д. Нестерково,
п. Чаща,
д Воцко,
сад-во "Малахит-5", сад-во "Дельфин", сад-во
"Контакт", сад-во "Рапиткина", сад-во "София",
сад-во "Ленгипротранс", сад-во "Энергия", сад-во
"Природа", сад-во "Аврора", массив Чаща.
с 10.00 до 19.00
Пудомягское СП:
СНТ «Магистраль».
с 10.00 до 19.00
г. Коммунар, ул. Центральная, мрн-н «Ремиз».
с 09.00 до 18.00
Сусанинское СП:
СНТ «Виктория».
с 10.00 до 16.00
Сяськелевское СП:
д. Миккино.
с 10.00 до 16.00
Елизаветинское СП:
д. Луйсковицы.
с 10.00 до 17.00
Пудомягское СП:
д. Шаглино.