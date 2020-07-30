В последний день июля без света

В последний день июля без света

Энергоснабжающие организации уведомляют о ремонтных работах 31 июля в населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики : ЖКХ     30 Jul 2020

В связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии

с 09.00 до 16.00

Пудостьское СП:

п. Пудость, ул. Половинкиной.

 

с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

п. Дивенский, ул. Пионерская, ул. Песочная.

 

с 09.00 до 18.00       

Кобринское СП:

д. Меньково, д. 88, 90, 92.

 

с 09.00 до 17.00       

Кобринское СП:

д. Мельница,

д. Кобрино,

д. Покровка,

д. Прибытково,

Суйда (СНТ «Егерьское», «Лесное»).

 

с 09.00 до 18.00

Таицкое ГП:

д. Александровка.       

 

с 09.00 до 17.00

Новосветское СП:

п. Н.Свет, д. 30-37

 

с 09.00 до 18.00

Вырицкое ГП:

д. Ракитино,

д. Новинка,

п. Новинка,

д. Озерешно,

д. Кремено,

д. Ольховец,

д. Тарасино,

д. Нестерково,

п. Чаща,

д Воцко,

сад-во "Малахит-5", сад-во "Дельфин", сад-во "Контакт", сад-во "Рапиткина", сад-во "София", сад-во "Ленгипротранс", сад-во "Энергия", сад-во "Природа", сад-во "Аврора", массив Чаща.

 

с 10.00 до 19.00

Пудомягское СП:

СНТ «Магистраль».

        

с 10.00 до 19.00

г. Коммунар, ул. Центральная, мрн-н «Ремиз».

 

с 09.00 до 18.00

Сусанинское СП:

СНТ «Виктория».

 

с 10.00 до 16.00

Сяськелевское СП:

д. Миккино.

 

с 10.00 до 16.00

Елизаветинское СП:

д. Луйсковицы.

 

с 10.00 до 17.00

Пудомягское СП:

д. Шаглино.

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