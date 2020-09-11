Гатчинцы делают свой выбор

Досрочное голосование проводится в целях создания условий для защиты здоровья избирателей и создания максимального удобства для реализации гражданами избирательного права.

На базе Гатчинской школы № 8 открылись избирательные участки № 369 и № 370. При входе на участок председатель участковой избирательной комиссии № 370 Светлана Себекина предлагает в обязательном порядке надеть маску и при желании – перчатки или обработать руки антисептиком. Всем голосующим измеряют температуру тела.

Светлана Себекина рассказала, что большое количество желающих решили проголосовать перед работой и пришли к началу работы избирательного участка. Такой выбор объяснили желанием выполнить свой гражданский долг заранее и в будний день, чтобы не толпиться на участках в основной день выборов - в воскресенье, 13 сентября.

На выходе из участка представители Клуба избирателей Гатчинского района проводят анонимный и добровольный опрос на тему выбора в пользу того или иного кандидата.

В Гатчинском лицее № 3 разместились избирательные участки № 367 и № 368. Здесь работа выстроена по аналогичному принципу – соблюдение всех мер безопасности с использованием индивидуальных защитных средств, применением термометрии.

Для соблюдения порядка на всех участках дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Также члены участковых избирательных комиссий проведут досрочное голосование на придомовых территориях, на территориях общего пользования и т.п. – чтобы максимально облегчить избирателям возможность проголосовать.

Места для проведения досрочного голосования на придомовой территории оборудуются таким образом, чтобы обеспечивалось соблюдение тайны голосования, а также максимальное удобство для реализации гражданами избирательных прав. Кроме того, с учетом погодных и климатических условий возможно использование конструкций, обеспечивающих защиту от осадков.

Соответствующая информация о графике работы каждой участковой комиссии по организации голосования на придомовых территориях, в отдаленных населенных пунктах размещена на сайте Леноблизбиркома в разделе «Единый день голосования» http://www.leningrad-reg.izbirkom.ru/edg-13-09-2020/dop.php.

По истечении времени голосования каждого дня досрочного голосования бюллетени из каждого переносного (стационарного) ящика для голосования помещаются в отдельный сейф-пакет, который опечатывается с использованием печатей (средств), исключающих возможность их снятия без повреждения. На месте опечатывания ставятся подписи двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса, а также членов комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей (по их желанию).

Сейф-пакет помещается в сейф участковой комиссии либо иное специально приспособленное для хранения документов место и не вскрывается до начала подсчета голосов избирателей. В отношении каждого сейф-пакета составляется акт, который хранится вместе с сейф-пакетом.

При проведении досрочного голосования избирательные комиссии руководствуются требованиями законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также требованиями и рекомендациями уполномоченных органов.

Уважаемые жители Гатчинского района! Досрочное голосование продлится 11 и 12 сентября. В воскресенье, 13 сентября, пройдут выборы губернатора Ленинградской области. Время работы участков с 08.00 до 20.00.