Пора сделать прививку от гриппа!

За первую неделю прививочной кампании 2552 жителя Гатчинского района сделали прививку вакциной Совигрипп, еще 792 – препаратом ФЛЮ-М. По словам сотрудников Гатчинской клинической межрайонной больницы принципиальной разницы между ними нет.

- Они обе российского производства и долгое время применяются для вакцинации от гриппа, демонстрируя хорошие результаты, - рассказала фельдшер Елена Редько.

Именно она приехала ставить прививки сотрудникам администрации Гатчинского района. Пройдя вакцинацию, Людмила Нещадим призвала всех жителей района сделать прививку от гриппа.

- Наступает сезон, традиционно сопровождающийся повышением количества вирусных заболеваний и гриппом. Успеть своевременно сделать прививку очень важно. Гатчинская КМБ уже получила необходимое количество вакцины и предприняла все необходимые меры для обеспечения ее доступности. Кроме того, мы договорились с руководителями предприятий, чтобы их сотрудники могли поставить прививку на рабочем месте, потому что здоровье превыше всего, - рассказала Людмила Нещадим.

Напомним, сделать прививку от гриппа можно в поликлиниках, отделениях врачей общей практики, врачебных амбулаториях и ФАПах Гатчинской КМБ по месту жительства. Вакцинации подлежат, в первую очередь, пациенты из групп риска. Это специалисты отдельных профессий, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники, лица с хроническими заболеваниями. Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Вакцинация является наиболее эффективным средством против гриппа. Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путем выработки защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией.

Каждый год грипп поражает до 10-15 % населения страны. Это заболевание дает наибольшее количество осложнений: пневмония, бронхит, поражение сердечнососудистой и центральной нервной систем, почек и другие. У детей высока вероятность развития отита, приводящего к глухоте. Современные противогриппозные вакцины, применяемые в правильной дозе и в нужное время, защищают от заболевания гриппом до 80 % детей и взрослых. Но даже если привитый человек заболеет, он защищен от тяжелых осложнений, а заболевание протекает гораздо легче.

Ирина ХРУСТАЛЁВА