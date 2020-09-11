Пора сделать прививку от гриппа!

За первую неделю прививочной кампании 2552
жителя Гатчинского района сделали прививку вакциной Совигрипп, еще 792 –
препаратом ФЛЮ-М. По словам сотрудников Гатчинской клинической межрайонной
больницы принципиальной разницы между ними нет.
- Они обе российского производства и
долгое время применяются для вакцинации от гриппа, демонстрируя хорошие
результаты, - рассказала фельдшер Елена Редько.
Именно она приехала ставить прививки
сотрудникам администрации Гатчинского района. Пройдя вакцинацию, Людмила
Нещадим призвала всех жителей района сделать прививку от гриппа.
- Наступает сезон, традиционно
сопровождающийся повышением количества вирусных заболеваний и гриппом. Успеть
своевременно сделать прививку очень важно. Гатчинская КМБ уже получила
необходимое количество вакцины и предприняла все необходимые меры для
обеспечения ее доступности. Кроме того, мы договорились с руководителями
предприятий, чтобы их сотрудники могли поставить прививку на рабочем месте,
потому что здоровье превыше всего, - рассказала Людмила Нещадим.
Напомним, сделать прививку от гриппа можно
в поликлиниках, отделениях врачей общей практики, врачебных амбулаториях и
ФАПах Гатчинской КМБ по месту жительства. Вакцинации подлежат, в первую
очередь, пациенты из групп риска. Это специалисты отдельных профессий,
беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники, лица с хроническими
заболеваниями. Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт и полис
обязательного медицинского страхования.
Вакцинация является наиболее эффективным
средством против гриппа. Введение в организм вакцины не может вызвать
заболевание, но путем выработки защитных антител стимулирует иммунную систему
для борьбы с инфекцией.
Каждый год грипп поражает до 10-15 %
населения страны. Это заболевание дает наибольшее количество осложнений:
пневмония, бронхит, поражение сердечнососудистой и центральной нервной систем,
почек и другие. У детей высока вероятность развития отита, приводящего к
глухоте. Современные противогриппозные вакцины, применяемые в правильной дозе и
в нужное время, защищают от заболевания гриппом до 80 % детей и взрослых. Но
даже если привитый человек заболеет, он защищен от тяжелых осложнений, а
заболевание протекает гораздо легче.
Ирина ХРУСТАЛЁВА