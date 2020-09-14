Оплатить проезд в автобусах в Гатчинском районе можно будет с помощью гаджетов

Соглашение об этом достигнуто между управлением по транспорту Ленинградской области и перевозчиком ООО «Вест-Сервис». Всего на этих маршрутах работает больше 70 автобусов, а пассажиропоток в среднем за месяц превышает 30 тысяч человек.

Напомним, в начале сентября управление по транспорту Ленинградской области в Сосновом Бору представило мобильное приложение «ЛенОблтранспорт». В тестовом режиме оно будет запущено в октябре на основе четырех цифровых сервисов: бесконтактной оплаты проезда, построения маршрута, информирования пассажира о движении транспорта и обратной связи. Каждый пассажир сможет оценить поездку, автобус, водителя, уровень комфорта и другие характеристики. Эта информация позволит перевозчикам и организаторам перевозок улучшить свою работу и, следовательно, качество транспортного обслуживания.

Оплатить проезд с помощью бесконтактных технологий с 15 сентября можно будет на следующих маршрутах:

№ 533 – Гатчина (Варшавский вокзал) — Кипень;

№ 546 – Тайцы (Гатчинский район) — Санкт-Петербург;

№ 524г – Гатчина (Варшавский вокзал) — Волосово;

№ 526 – Гатчина (Варшавский вокзал) — Глумицы;

№ 529 – Гатчина — Павловск;

№ 431 – Гатчина (Варшавский вокзал) — Санкт-Петербург, улица Костюшко.