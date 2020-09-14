Оплатить проезд в автобусах в Гатчинском районе можно будет с помощью гаджетов

Соглашение об этом достигнуто между управлением по
транспорту Ленинградской области и перевозчиком ООО «Вест-Сервис». Всего на
этих маршрутах работает больше 70 автобусов, а пассажиропоток в среднем за
месяц превышает 30 тысяч человек.
Напомним, в начале сентября управление по транспорту
Ленинградской области в Сосновом Бору представило мобильное приложение
«ЛенОблтранспорт». В тестовом режиме оно будет запущено в октябре на основе
четырех цифровых сервисов: бесконтактной оплаты проезда, построения маршрута,
информирования пассажира о движении транспорта и обратной связи. Каждый
пассажир сможет оценить поездку, автобус, водителя, уровень комфорта и другие
характеристики. Эта информация позволит перевозчикам и организаторам перевозок
улучшить свою работу и, следовательно, качество транспортного обслуживания.
Оплатить проезд с помощью бесконтактных технологий с
15 сентября можно будет на следующих маршрутах:
№ 533 – Гатчина (Варшавский вокзал) — Кипень;
№ 546 – Тайцы (Гатчинский район) — Санкт-Петербург;
№ 524г – Гатчина (Варшавский вокзал) — Волосово;
№ 526 – Гатчина (Варшавский вокзал) — Глумицы;
№ 529 – Гатчина — Павловск;
№ 431 – Гатчина (Варшавский вокзал) — Санкт-Петербург, улица Костюшко.