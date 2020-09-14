Замена теплосетей на улице Радищева продлится еще месяц

Ремонт участков теплотрассы от ТК-174 до ТК-177 по улице Радищева проводится поэтапно. В данный момент на поверхности монтируется временная теплотрасса, ведутся сварочные работы.

Как пояснил директор МУП «Тепловые сети» Алексей Тахтай, временная трасса нужна, чтобы не прерывать теплоснабжение на период производства работ. Пока идет замена труб, чтобы минимизировать дискомфорт для жителей микрорайона, теплоснабжение будет осуществляться по временной схеме.

За это время вместо старых труб будут уложены стальные в пенополиуретановой изоляции, срок службы которых составляет не менее 50 лет. Также будет выполнена герметизация стыков и отводов труб. Все это позволит повысить надежность теплоснабжения и минимизировать теплопотери.

Затем теплоснабжение с временной теплотрассы переключат на новую, а временную демонтируют и восстановят благоустройство.

По контракту подрядчик ООО «Роспромстрой», который выиграл конкурс, должен окончить работы до 19 октября.

Татьяна Можаева