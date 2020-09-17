Плановые отключения в Гатчинском районе 18 сентября

18.09.20
с 08.30 до 18.00
Веревское
СП:
д.
Кирлово,
д.
Пегелево,
п.
Торфопредприятие,
Садоводства
: "Мостовик", "Лесное, "Тайцы", "Тритон", "Ольха", "Тайга",
"Радуга",
СНТ
"Большие Тайцы", "Азимут".
Пудомягское СП:
д.
Корпикюля, ул. Центральная.
18.09.20
с 09:00 до 17:00
Большеколпанское
СП:
д. Вопша,
п.
Большие Колпаны, ул. Садовая, ул. Казначеева.
18.09.20
с 09.00 до 17.00
Вырицкое
ГП:
д. Ракитино,
д.Новинка,
п.Новинка,
Садоводства:
"Малахит-5", "Дельфин", "Контакт",
"Рапиткина", "София", "Ленгипротранс",
"Энергия", "Природа", "Аврора",
Массив
СНТ "Новинка".
18.09.20
с 10.00 до 16.00
Пудостьское
СП:
п.Пудость,
ул.Новая, ул.Фабричная",
д.Покизен-Пурская,
д.Юля-Пурская,
д.Алапурская,
СНТ
"Скворицы.
18.09.20
с 10.00 до 17.00
Таицкое
ГП:
д.Тихвинка,
Коттеджный поселок.
18.09.20
с 09.00 до 17.00
Дружногорское
ГП:
д.Орлино.