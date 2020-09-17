Плановые отключения в Гатчинском районе 18 сентября

Плановые отключения в Гатчинском районе 18 сентября

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     17 Sep 2020

18.09.20 с 08.30 до 18.00

Веревское СП:

д. Кирлово,

д. Пегелево,

п. Торфопредприятие,

Садоводства : "Мостовик", "Лесное, "Тайцы", "Тритон",  "Ольха", "Тайга", "Радуга",

СНТ "Большие Тайцы", "Азимут".

 

18.09.20 с 09:00 до 18:00

Пудомягское СП:

д. Корпикюля, ул. Центральная.

 

18.09.20 с 09:00 до 17:00

Большеколпанское СП:

д. Вопша,

п. Большие Колпаны, ул. Садовая, ул. Казначеева.

 

18.09.20 с 09.00 до 17.00

Вырицкое ГП:

д. Ракитино,

д.Новинка,

п.Новинка,

Садоводства: "Малахит-5", "Дельфин", "Контакт", "Рапиткина", "София", "Ленгипротранс", "Энергия", "Природа", "Аврора",

Массив СНТ "Новинка".

 

18.09.20 с 10.00 до 16.00

Пудостьское СП:

п.Пудость, ул.Новая, ул.Фабричная",

д.Покизен-Пурская,

д.Юля-Пурская,

д.Алапурская,

СНТ "Скворицы.

 

18.09.20 с 10.00 до 17.00

Таицкое ГП:

д.Тихвинка, Коттеджный поселок.  

 

18.09.20 с 09.00 до 17.00

Дружногорское ГП:

д.Орлино.

 

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