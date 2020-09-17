«Тепловые сети» на пороге отопительного сезона

В ходе рабочей поездки Людмила Нещадим познакомилась с работой котельных: № 12, которая была построена и запущена предприятием «Тепловые сети» в прошлом году на въезде в Гатчину, и № 10 еще советской постройки в микрорайоне Мариенбург.

Благодаря тому, что постоянно меняется и модернизируется оборудование, котельная №10, несмотря на свой возраст, исправно трудится для нужд города и горожан. Именно здесь раньше других стали внедрять энергосберегающие технологии, впервые в системе ЖКХ России построили паротурбогенератор, который вырабатывает электроэнергию на собственные нужды котельной.

- Сейчас котельная требует более пристального внимания, - считает директор МУП «Тепловые сети» г. Гатчины Алексей Тахтай. И его словам стоит верить: он работает на предприятии с 1993 года, а в должности директора - с 2001 года. В следующем году – 20 лет. Алексей Александрович часто повторяет, что несмотря на сложности, «Тепловые сети» стараются работать строго по плану, без авралов, поэтому к зиме готовятся не только летом, а круглый год, исходя из выделенных средств.

За 45 лет работы «Тепловые сети» стали неотъемлемой частью единой тепловой системы города. В тесном взаимодействии с администрацией, с генерирующей и управляющими компаниями разработаны проекты модернизации производства, внедрения новых технологий, материалов и современного оборудования. Их реализация позволяет не только повысить надежность работы действующих объектов, но и создает необходимый в работе «запас прочности» на будущее.

Сейчас в «Тепловых сетях» работает около 400 человек. Предприятие имеет восемь котельных, восемь водозаборных скважин, две мини-электростанции и 93 км тепловых сетей. За пятилетку были выполнены работы на 614,8 млн рублей (софинансирование из областного бюджета – 166,2 млн рублей), в том числе на обеспечение теплоснабжения 12 социально-значимых объектов.

- Сегодня мы видим, что для развития города Гатчины имеющихся мощностей теплоснабжения достаточно. Вместе с тем мы понимаем, что необходимо продолжать мероприятия по реконструкции и ремонту сетей и объектов. Поэтому до 2030 года на реализацию программы и обеспечение теплоснабжением социально-значимых объектов планируется инвестировать порядка 1 млрд 400 млн рублей. Цифра внушительная, но и хозяйство огромное, - отметила Людмила Нещадим.

По информации МУП «Тепловые сети», в этом году, в рамках подготовки к отопительному сезону, в план были включены ремонтные работы на участках теплотрасс на Бульваре Науки (от 7-й Армии), по улицам Радищева, Достоевского и Володарского, строительство участков теплотрасс по улицам Киргетова и Хохлова, строительство сетей горячего водоснабжения по улицам Гагарина и Киргетова.

В частности, в августе начались работы по замене трубопровода, проложенного еще в 1980-х годах, на улице Радищева, на участке между улицами Володарского и Урицкого. Ремонт участков теплотрассы от ТК-174 до ТК-177 по улице Радищева проводится поэтапно. В данный момент на поверхности смонтирована временная теплотрасса.

Как пояснил Алексей Тахтай, временная трасса нужна, чтобы не прерывать теплоснабжение на период производства работ. Пока идет замена труб, чтобы минимизировать дискомфорт для жителей микрорайона, теплоснабжение будет осуществляться по временной схеме. За это время вместо старых труб будут уложены стальные в пенополиуретановой изоляции, срок службы которых составляет не менее 50 лет. Также будет выполнена герметизация стыков и отводов труб. Все это позволит повысить надежность теплоснабжения и минимизировать теплопотери. Затем теплоснабжение с временной теплотрассы переключат на новую, а временную демонтируют и восстановят благоустройство. По контракту, подрядчик ООО «Роспромстрой», который выиграл конкурс, должен окончить работы до 19 октября.

По мнению Людмилы Нещадим, городские котельные максимально готовы к отопительному сезону, но важно оценивать не только текущую ситуацию, но и потенциальные возможности, учитывая многочисленные проекты, которые сегодня заявлены к реализации в Гатчине. В ходе рейда она резюмировала, что ресурсов и мощностей в теплосетях на реализацию всех заявленных проектов достаточно.

- Благодарю за слаженную работу, которая обеспечивает бесперебойную подачу тепла в дома жителей города Гатчины, за тот комплекс мероприятий, которые вы системно планируете и реализуете, - обратилась к трудовому коллективу предприятия Людмила Нещадим. - С вашим профессиональным подходом надеемся, что очередной отопительный сезон мы пройдем ровно, спокойно и без сбоев.