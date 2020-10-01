Гатчинский район вернулся в «красную» зону

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 1 октября подписал постановление №653, вносящее изменения в постановление №573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции».

Жители старше 65 лет теперь могут посещать магазины, аптеки и предприятия услуг с 9.00 до 11.00 (или в течение первых двух часов с момента открытия), а муниципалитеты должны проинформировать граждан о соблюдении «часа для пожилых» через радиотрансляционнцую сеть.

Изменения коснутся также массовых мероприятий. Так, события, организованные органами местного самоуправления и органами исполнительной власти Ленинградской области, а также предусмотренные календарным планом на 2020 год разрешены во всех районах, но при обязательном использовании масок и соблюдении социальной дистанции в 1,5-2 метра. Ограничения по числу участников в «красной» зоне составит: 80 человек на открытом воздухе и 75 в помещении, в «желтой» зоне на открытом воздухе смогут собираться до 300 человек, а в помещении не более 80 человек, в «зеленой» зоне – до 500 человек на открытом воздухе и не более 100 в помещении. В помещениях действует также ограничение – не более 1 человека на 4 кв. метра.

Остальные массовые мероприятия в «красной» зоне запрещены, в «желтой» и «зеленой» зонах разрешены с аналогичными условиями.

Кроме того, документ устанавливает компенсацию неиспользованного отпуска медицинским работникам, которые получали стимулирующие выплаты за особо важные работы. Также из областного бюджета будет выделены средства на закупку лекарств и материалов для тестирования на коронавирусную инфекцию в том числе учителей.

На сегодняшний день распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим образом:

- в первой («красной») Всеволожский, Выборгский и Гатчинский районы;

- во второй («желтой») зоне – Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Приозерский, Тосненский, Тихвинский и Сланцевский районы;

- в третьей («зеленой») зоне – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский, Лужский, Сосновый Бор.