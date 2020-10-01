Гатчинский район вернулся в «красную» зону

Губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко 1 октября подписал постановление
№653, вносящее изменения в постановление №573 «О мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции».
Жители старше 65
лет теперь могут посещать магазины, аптеки и предприятия услуг с 9.00 до 11.00
(или в течение первых двух часов с момента открытия), а муниципалитеты должны
проинформировать граждан о соблюдении «часа для пожилых» через
радиотрансляционнцую сеть.
Изменения коснутся
также массовых мероприятий. Так, события, организованные органами местного
самоуправления и органами исполнительной власти Ленинградской области, а также
предусмотренные календарным планом на 2020 год разрешены во всех районах, но
при обязательном использовании масок и соблюдении социальной дистанции в 1,5-2
метра. Ограничения по числу участников в «красной» зоне составит: 80 человек на
открытом воздухе и 75 в помещении, в «желтой» зоне на открытом воздухе смогут
собираться до 300 человек, а в помещении не более 80 человек, в «зеленой» зоне
– до 500 человек на открытом воздухе и не более 100 в помещении. В помещениях
действует также ограничение – не более 1 человека на 4 кв. метра.
Остальные массовые
мероприятия в «красной» зоне запрещены, в «желтой» и «зеленой» зонах разрешены
с аналогичными условиями.
Кроме того,
документ устанавливает компенсацию неиспользованного отпуска медицинским
работникам, которые получали стимулирующие выплаты за особо важные работы.
Также из областного бюджета будет выделены средства на закупку лекарств и материалов
для тестирования на коронавирусную инфекцию в том числе учителей.
На сегодняшний
день распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим
образом:
- в первой
(«красной») Всеволожский, Выборгский и Гатчинский районы;
- во второй
(«желтой») зоне – Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский,
Приозерский, Тосненский, Тихвинский и Сланцевский районы;
- в третьей
(«зеленой») зоне – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский,
Кингисеппский, Лужский, Сосновый Бор.