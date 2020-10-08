Евгения Павловна Конеченкова – классический педагог

Она ушла из жизни 20 июня 2020 года. Согласно
официальному заключению, с COVID-19 она справилась, но в итоге у нее
остановилось сердце. Она была сильной, но видно уже устала. В декабре Евгении
Павловне должно было исполниться 85 лет...
Евгения Павловна Конеченкова (Куликова) была очень
деликатным и скромным человеком, что иногда принимают за скрытность. О ее
личной жизни мало кто знал. Да и не принято было задавать учителю личные
вопросы.
Как рассказала дочь Евгении Павловны, Лариса
Конеченкова, бабушка и дедушка, родители ее мамы, из Подмосковья. Отец, Павел
Васильевич Куликов, 1895 года рождения, окончил 4 класса, что по тем временам
считалось хорошим образованием. Мама, Валентина Васильевна Смирнова, 1903 года
рождения – 8 классов. Родни у Куликовых было много. И у папы, и у мамы Евгении
Павловны было еще по 12 сестер и братьев. Все очень достойные люди. И сама она
из многодетной семьи: у нее было четыре сестры и брат.
В период гонений, которые в 1920-30-е годы выпали на
долю многих семей, Куликовы были вынуждены сменить место жительства. Евгения
родилась в Смоленской области. Затем с родителями переехала в Павловск. Когда
враг ступил на нашу землю, маленькой Женечке было пять лет. В 1943 году их дом
разбомбили. В поисках места жительства они были вынуждены уехать в поселок Суйда
Гатчинского района. По дороге под бомбежкой погибли старшая сестра Лида и
бабушка. Как только Куликовы оказались в Суйде, немцы сразу перевезли их в
Гатчину. Беженцев тогда собирали на рыночной площади, откуда вывозили кого куда
в качестве бесплатной рабочей силы. Семью Куликовых с малыми детьми угнали в
Латвию.
В 1948 году они вернулись в Гатчину и поселились в
Мариенбурге у родственников. Семья была гостеприимной. В доме часто бывали
известные гатчинцы: Заслуженный учитель РСФСР Татьяна Соломоновна Званская,
настоятель Покровского собора в Мариенбурге, протоиерей Петр Белавский, брат
известного музыканта Льва Павловича Беженцева- Николай Павлович Беженцев и
многие другие.
В 1955 году
Евгения окончила Гатчинскую школу №4, а в 1960 году - Ленинградский педагогический
институт им. Герцена. Тогда будущие преподаватели постигали профессию в городе
Выборге. Сразу после института Евгения Павловна пришла работать в свою родную
Гатчинскую школу №4. Целых 40 лет она отработала учителем алгебры и геометрии и
ушла на пенсию только в 2000 году. Первые выпускники ее были 10-классниками,
потом она вела уроки и была классным руководителем в средних классах.
Это особое педагогическое мастерство – воспитывать
детей так, чтобы им казалось, что всех своих успехов они достигли сами,
самостоятельно. Евгения Павловна позволяла своим воспитанникам проявлять
творческую инициативу, придумывать, фантазировать, и вместе с ними радовалась
успехам. Она никогда не командовала, не повышала голос, никогда не срывалась –
это было исключено! Она была добрым, порядочным человеком. У нее не было
любимчиков, она ко всем была одинаково внимательна и требовательна –
классический педагог.
Евгения Павловна жила школой. Она была всегда рядом
со своими воспитанниками: и в театре, и в колхозе. И рядом с ней всегда была ее
дочь Лариса, а потом и внуки. Все окончили школу №4, получили высшее
образование. Внук Михаил - чемпион мира по авиамодельному спорту.
- В юбилейный год, когда школа №4 отмечала 110 лет,
мы подсчитали, что 109 из них нашу семью связывала именно эта школа, – говорит
Лариса Конеченкова.
Думая о Евгении Павловне, сотни гатчинцев
погружаются в личные воспоминания, потому что она оставила след в истории
многих семей. И моей тоже. Евгения Павловна училась в школе вместе с моей
мамой, была моим учителем и классным руководителем. И я тоже окончила
педагогический институт.
Евгения Павловна помогла определиться с выбором
профессии многим своим ученикам. И во многом, благодаря ее личному примеру, они
сделали выбор в пользу педагогики и стали работать в своей школе. В разные годы
её учениками были преподаватель географии Гатчинской школы №4 Римма
Владимировна Гулова, учитель русского языка и литературы Ирина Николаевна
Ужнина, учитель технологии Алевтина Тимофеевна Заседателева...
- С 5 по 8 класс моим классным руководителем была
Евгения Павловна Конеченкова, а с 9 по 10-й - Нина Павловна Соболева. Эти
замечательные женщины приложили много сил труда, чтобы мы стали честными и
достойными людьми, - вспоминает Римма Владимировна.
Много лет подряд Евгения Павловна вела учительскую
«кассу взаимопомощи» - это тоже знак особого доверия.
- Мы были первыми ученикам у Евгении Павловны после
ее окончания института, а потом долго работали вместе. Она была замечательным
человеком, - с теплотой отзывается Алевтина Тимофеевна.
Евгения Павловна не получила высоких званий, да и не
ради них она работала. Учитель - ее призвание и высокая миссия, которую она
осуществляла всю свою жизнь. После ухода из школы Евгению Павловну продолжали
любить: ее часто навещали повзрослевшие выпускники, представители классов,
коллеги. Евгения Павловна была теплым, душевным человеком, и это тепло
сохранится в наших сердцах.
Татьяна Можаева, выпускница школы №4