Евгения Павловна Конеченкова – классический педагог

Она ушла из жизни 20 июня 2020 года. Согласно официальному заключению, с COVID-19 она справилась, но в итоге у нее остановилось сердце. Она была сильной, но видно уже устала. В декабре Евгении Павловне должно было исполниться 85 лет...

Евгения Павловна Конеченкова (Куликова) была очень деликатным и скромным человеком, что иногда принимают за скрытность. О ее личной жизни мало кто знал. Да и не принято было задавать учителю личные вопросы.

Как рассказала дочь Евгении Павловны, Лариса Конеченкова, бабушка и дедушка, родители ее мамы, из Подмосковья. Отец, Павел Васильевич Куликов, 1895 года рождения, окончил 4 класса, что по тем временам считалось хорошим образованием. Мама, Валентина Васильевна Смирнова, 1903 года рождения – 8 классов. Родни у Куликовых было много. И у папы, и у мамы Евгении Павловны было еще по 12 сестер и братьев. Все очень достойные люди. И сама она из многодетной семьи: у нее было четыре сестры и брат.

В период гонений, которые в 1920-30-е годы выпали на долю многих семей, Куликовы были вынуждены сменить место жительства. Евгения родилась в Смоленской области. Затем с родителями переехала в Павловск. Когда враг ступил на нашу землю, маленькой Женечке было пять лет. В 1943 году их дом разбомбили. В поисках места жительства они были вынуждены уехать в поселок Суйда Гатчинского района. По дороге под бомбежкой погибли старшая сестра Лида и бабушка. Как только Куликовы оказались в Суйде, немцы сразу перевезли их в Гатчину. Беженцев тогда собирали на рыночной площади, откуда вывозили кого куда в качестве бесплатной рабочей силы. Семью Куликовых с малыми детьми угнали в Латвию.

В 1948 году они вернулись в Гатчину и поселились в Мариенбурге у родственников. Семья была гостеприимной. В доме часто бывали известные гатчинцы: Заслуженный учитель РСФСР Татьяна Соломоновна Званская, настоятель Покровского собора в Мариенбурге, протоиерей Петр Белавский, брат известного музыканта Льва Павловича Беженцева- Николай Павлович Беженцев и многие другие.

В 1955 году Евгения окончила Гатчинскую школу №4, а в 1960 году - Ленинградский педагогический институт им. Герцена. Тогда будущие преподаватели постигали профессию в городе Выборге. Сразу после института Евгения Павловна пришла работать в свою родную Гатчинскую школу №4. Целых 40 лет она отработала учителем алгебры и геометрии и ушла на пенсию только в 2000 году. Первые выпускники ее были 10-классниками, потом она вела уроки и была классным руководителем в средних классах.

Это особое педагогическое мастерство – воспитывать детей так, чтобы им казалось, что всех своих успехов они достигли сами, самостоятельно. Евгения Павловна позволяла своим воспитанникам проявлять творческую инициативу, придумывать, фантазировать, и вместе с ними радовалась успехам. Она никогда не командовала, не повышала голос, никогда не срывалась – это было исключено! Она была добрым, порядочным человеком. У нее не было любимчиков, она ко всем была одинаково внимательна и требовательна – классический педагог.

Евгения Павловна жила школой. Она была всегда рядом со своими воспитанниками: и в театре, и в колхозе. И рядом с ней всегда была ее дочь Лариса, а потом и внуки. Все окончили школу №4, получили высшее образование. Внук Михаил - чемпион мира по авиамодельному спорту.

- В юбилейный год, когда школа №4 отмечала 110 лет, мы подсчитали, что 109 из них нашу семью связывала именно эта школа, – говорит Лариса Конеченкова.

Думая о Евгении Павловне, сотни гатчинцев погружаются в личные воспоминания, потому что она оставила след в истории многих семей. И моей тоже. Евгения Павловна училась в школе вместе с моей мамой, была моим учителем и классным руководителем. И я тоже окончила педагогический институт.

Евгения Павловна помогла определиться с выбором профессии многим своим ученикам. И во многом, благодаря ее личному примеру, они сделали выбор в пользу педагогики и стали работать в своей школе. В разные годы её учениками были преподаватель географии Гатчинской школы №4 Римма Владимировна Гулова, учитель русского языка и литературы Ирина Николаевна Ужнина, учитель технологии Алевтина Тимофеевна Заседателева...

- С 5 по 8 класс моим классным руководителем была Евгения Павловна Конеченкова, а с 9 по 10-й - Нина Павловна Соболева. Эти замечательные женщины приложили много сил труда, чтобы мы стали честными и достойными людьми, - вспоминает Римма Владимировна.

Много лет подряд Евгения Павловна вела учительскую «кассу взаимопомощи» - это тоже знак особого доверия.

- Мы были первыми ученикам у Евгении Павловны после ее окончания института, а потом долго работали вместе. Она была замечательным человеком, - с теплотой отзывается Алевтина Тимофеевна.

Евгения Павловна не получила высоких званий, да и не ради них она работала. Учитель - ее призвание и высокая миссия, которую она осуществляла всю свою жизнь. После ухода из школы Евгению Павловну продолжали любить: ее часто навещали повзрослевшие выпускники, представители классов, коллеги. Евгения Павловна была теплым, душевным человеком, и это тепло сохранится в наших сердцах.

Татьяна Можаева, выпускница школы №4