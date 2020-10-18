В период с 18 октября с 21.00 по 19 октября до 24.00 дважды на 1 час будет отключено электроснабжение:

Сусанинское СП:

п. Кобралово, ул. Цветочная, Луговая, Полевая, Ленинградская, Учительская, Школьная, Садовая, Дачная, Сельская, Городская, пер. Дальний, Партизанская, Дорожная, Железнодорожная, Строительная, Лесная, Новая, Солнечная, Партизанская, Южная, Пионерская, Юности, Центральная, Насосная, Зеленая,

«Урожай-1», «Урожай-2», ч/сектор д. 170, 174, 181, 181А, 183, 184, 191, 209, 210, 217, 227, 236, 242, 245; д/сад №29, СОШ, насосная станция, СНТ «Березовая Роща», СНТ «Кобралово», СНТ «Виктория», СНТ «Железнодорожник», СНТ «Березка», СНТ «Прибой», СНТ «Строитель»

ст. Владимирская, ул. Петровская, Городская

Пудомягское СП:

д. Лукаши, ул. Заводская, Средняя, Овражная, Красная, Малая

д. Вярлево,

д. Вяхтелево, ул. Широкая д. 2-25. Коммунарская д. 1,9

Массив «Лукаши», ПКС «Западное», Стадион д.2, СНТ «Комсомолец»

д. Корпикюля, д. 1-27, 28, 29, 30, 31, 32

д. Бор, д. Порицы, д. Марьино, д. Антелево, д. Большое Сергелево

д. Пудомяги, ч/сектор д. 1-5, 7, 8, 9, 14, 27, ул. Сиреневая, Солнечная, Кленовая

д. Монделево

д. Покровская, ул. Овражная,

д. Репполово, д. Сергелево

СПК «Красная Славянка», «Павловский ручей», «Петербургские просторы», «Павловские дачи», ДНП «Бавария»

Коммунаровское ГП:

г. Коммунар, ул. Кобраловская, СНТ «Южное»

В период с 19 октября с 21.00 по 20 октября до 24.00 дважды на 1 час будет отключено электроснабжение:

Коммунаровское ГП:

г. Коммунар, мкр-н «Ремиз», ул. Центральная, пер. Холодный, ул. Антропшинская д. 31-73, 32-64, 75-115, 117- 165, 213Б,167- 213, 238-278, 176-236, 219-289, 280-328,

Пудомягское СП:

СПК «Кобралово»

СНТ «Магистраль»

СНТ «Славяночка-2», «Славяночка-3»

д. Покровская, ул. Парковая, д. 1-131, 2-118

д. Репполово, д. Сергелево, д. Антелево, д. Большое Сергелево

д. Пудомяги, ч/сектор д. 1-29, ул. Стародеревенская, д. 1-5, 14 (5-ти эт.)





Отключение электроснабжения в понедельник, 19 октября:

- с 10.00 до 19.00

Пудомягское СП:

д. Пудомяги, ул. Стародеревенская, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13Б, 15, 17, 17А, 19, 19А, 21, 23А

д. Монделево, ул. Нагорная, Летняя, Суммоловская, Туманная, Звездная, пер. Тихий

Сусанинское СП:

п. Кобралово, ул. Цветочная, Луговая, Полевая, Ленинградская, Учительская, Школьная, Садовая, Дачная, Сельская, Городская, пер. Дальний, Партизанская, Дорожная, Железнодорожная, Строительная, Лесная, Новая, Солнечная, Партизанская, Южная, Пионерская, Юности, Центральная, Насосная, Зеленая,

«Урожай-1», «Урожай-2», ч/сектор д. 170, 174, 181, 181А, 183, 184, 191, 209, 210, 217, 227, 236, 242, 245;

ст. Владимирская, ул. Петровская, Городская

СНТ «Березовая Роща», СНТ «Кобралово», СНТ «Виктория», СНТ «Железнодорожник», СНТ «Березка», СНТ «Прибой», СНТ «Строитель».





- с 08.30 до 17.20

Пудомягское СП:

д. Кобралово, д. Пудомяги, д. Монделево

- с 09.00 до 18.00

Вырицкое ГП:

д. Ракитино, д. Новинка, п. Новинка, д. Большие Слудицы, д. Малые Слудицы, поселок при ст. Слудицы, д. Введенское, д. Борисово, д. Порожек, д. Савкино, СНТ «Малахит-5», «Дельфин», «Контакт», «Ракитинка», «София», «Ленгипротранс», «Энергия», «Природа», «Аврора», «Новинка»

- с 09.00 до 17.00

Таицкое ГП:

д. Александровка

- с 09.00 до 17.00

Большеколпанское СП:

д. Лядино, д. Вакколово

- с 10.00 до 17.00

Дружногорское ГП:

д. Лампово, д. Зайцево, д. Остров

- с 10.00 до 16.00

Войсковицкое СП:

п. Войсковицы, ул. Манина, Новоселов, Полевая, Солнечная, Советская, Грунева, Луговая, Озерная, Строителей, Авиационная, Хлебалина, Ростова, пер. Клубный, АЗС «Газпром», гаражи.

- с 10.00 до 16.00

Сяськелевское СП:

д. Вохоново





- с 09:00 до 11:00

Вырицкое ГП:

пр. Урицкого, д. 13-73;

ул. Подольская, д. 1-7А;

ул. Комарова, д. 12-27, 39-39В;

пр. Островского, д. 43Е-94;

ул. Ямпольская, д. 1-8;

пер. Ольгопольский, д. 35-46.

- с 11:00 до 13:00

Вырицкое ГП:

ул. Ленина, д. 9-22В;

ул. Утинская, д. 19-34;

ул. Рубинштейна, д. 17А;

ул. Гражданская, д. 1-13;

ул. Ленина, д. 26;

пер. Введенский, д. 1-11;

пер. Введенская, д. 1-18;

ул. Рубинштейна, д. 1-38;

ул. Траншейная, д. 2-8;

ул. Красных Партизан, д. 1-24;

ул. Надеждинская, д. 38Ж-38Л;

ул. Ленина, д. 1-22;

ул. Надеждинская, д. 29-49;

ш. Сиверское, д. 146-160;

ул. Введенская, д. 19;

пр. Ленина, д.55.

- с 09:00 до 10:00

Вырицкое ГП:

пр. Ленинградский, д. 5-22;

пр. Суворовский, д. 49-51, 53;

ул. Крупская, д. 2-6;

пр. Урицкого, д. 94-139;

ул. Огородникова, д. 10-24;

пр. Суворовский, д. 33-47;

ул. Мичурина, д. 52А-56.





20 октября с 09.00 до 17.00

г. Гатчина:

ул. Чкалова д. 30/1, 30/2, 34А,

ул. Правды д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 23, 25, 12, 16, 29, 31, 33, 35, 37, 39;

ул. Металлистов д. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50;

ул. Железнодорожная д. 23, 25, 25А, 27, 29, 29А, 31, 35, 35А, 37, 39, 41;

ул. Строителей д. 10, 12;

Промзона-1 (ООО «ТК ФИЛ. КОМ.»);

СНТ «Буревестник»; СНТ «Погат»; СНТ «Электронстандарт»; СНТ «Ягодка»; ул. Фрезерная д. 11 (СК «РусЛесТорг», ИП Сухарев, Депо, ООО «Финстар»).

С 21 по 22 октября с 09.00 до 17.00 (с включением на ночь)

г. Гатчина:

ул. Соборная, д. 21, 21А, 23, 26;

ул. Достоевского, д. 12, 14, 16;

л. Карла Маркса, д. 35, 37, 41;

ул. Урицкого, д. 8, 10, 11, 11А.

20 октября с 09:00 до 11:00

Вырицкое ГП:

ул. Песочная, д. 11-32;

пер. Лермонтова, д. 10-35;

ул. Капитана Курицына, д. 1-8;

ул. Флотская, д. 23-37;

пр. Пролетарский, д. 9-21;

пер. Весенний, д. 4-6;

ул. Щеголева, д. 7-8А.

20 октября с 11:00 до 13:00

Вырицкое ГП:

пр. Ленина, д. 47-55 Б;

ул. Крупская, д. 17-46;

пр. Ленинградский, д. 29-64;

ул. Коняшина, д. 28, 34, 37А;

пр. Народный, д. 29-43.

21 октября с 09:00 до 13:00

Вырицкое ГП:

ул. Марининская, д. 17-33;

пр. Брацлавский, д. 23А-23Ж;

ул. Комарова, д. 20, 49А;

ул. Марининская, д. 9А-15В;

пр. Виницкий, д. 23-46А;

пр. Брацлавский, д. 15-46;

ул. Комарова, д. 22-28/1;

ул. Ямпольская, д. 10-18;

пр. Виницкий, д. 33-50;

ул. Комарова, д. 41-45.

20 октября с 09:00 до 16:00

Сиверское ГП:

ул. Речная, д. 65А-119;

пр. Героев, д. 57-101;

ул. Средняя, д. 1-22,

Промзона (КАС «Оредежский»).

22 октября с 09:00 до 16:00

Сиверское ГП:

ш. Крамского, д. 6, 9 к. 1, 9 к. 2, 9 к. 3.

20 октября с 08:30 до 17:00

Таицкое ГП:

ул. Юбилейная, д. 1-13;

ул. Южная, д. 1-34;

ул. Цветочная, д. 1-36;

ул. Карьерная, д. 1-44;

ул. Крайняя, д. 1-33;

ул. Средняя, д. 1-24;

ул. Карьерная, д. 1;

ул. Песочная, д. 1-26;

пер. Лесной, д. 1-9;

пер. Совхозный, д. 2-14;

ул. Большая Ивановка, д. 20-56;

пер. Зеленый, д. 2, 2А, 4Б;

ул. Песочная, д. 28-66;

пер. Солнечный, д. 1-6.







