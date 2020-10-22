Кингисеппский район в годы войны

В июле 1941 года Кингисеппский район становится главной преградой на пути гитлеровцев к Ленинграду. Здесь развернулись ожесточенные бои. Сопротивление, оказанное частями Красной армии на этом участке фронта, было столь ожесточенным, что заставило противника приостановить наступление и дождаться усиления.

«Озверевшие фашистские стервятники»

Можно считать, что в Кингисеппском районе Великая Отечественная война началась уже 22 июня 1941 года. В этот день немецкие самолёты сбросили четыре морские мины в Лужскую губу Финского залива, где строилась военно-морская база «Ручьи», известная среди местного населения как «Второй Кронштадт».

4 июля 1941 года немецкие войска захватили два моста через реку Лугу и создали плацдарм на восточном берегу для наступления на Кингисепп. В первых числах августа начались ожесточенные бои на этом направлении. Город подвергался регулярным артиллерийским обстрелам. От всех, державших оборону, требовалась максимальная собранность.

В бою под Кингисеппом, впервые на Ленинградском фронте, были применены реактивные минометы («катюши»). Произошло это 3 августа 1941 года на западной окраине Кингисеппа.

Из документов известно, например, о том, что 6 августа «озверевшие фашистские стервятники дважды произвели артиллерийский обстрел мирного населения города Кингисеппа», направив удар на центральную часть города. Во время артобстрела имелись человеческие жертвы. Приказом штаба МПВО (местной противовоздушной обороны) были премированы сандружинницы, спасавшие людей под обстрелом, шофер, оперативно доставлявший раненых в больницы, а также телефонистки, обеспечивавшие бесперебойную связь. Этот документ датирован 7 августа – всего за несколько дней до взятия города вражескими войсками.

Особенно яростный характер приняла битва с утра 12 августа, когда противник ввел в бой 8-ю танковую дивизию. Теперь враг имел на Кингисеппском участке 15-кратное превосходство в танках, более чем полуторное в артиллерии и почти полностью господствовал в воздухе. Под давлением сильнейшей группировки фашистских войск наши части начали отходить в северо-восточном и северном направлениях.

16 августа надвигавшаяся с юга группировка врага ворвалась в Кингисепп. Однако советские войска продолжали сражаться за Кингисепп до 22-23 августа. Сводная ударная группа из частей 8-й армии, подразделений дивизии народного ополчения, бойцов Нарвского рабочего полка и батальона морской пехоты дважды врывались в город и освобождали его основную часть от немецких войск.

Партизанское движение

Для действий в тылу врага был создан истребительный батальон, в который вошли секретари Кингисеппского райкома партии П.И. Грудин и М.И. Седюк, председатель райпотребсоюза П.Ф. Романов, директор Кингисеппской МТС Ф.Д. Васильев и др. После отхода наших частей из Кингисеппа батальон пополнился работниками райкома партии и райисполкома, оставшимися в городе. В целях конспирации и оперативности батальон разделили на два партизанских отряда. Первый отряд под командованием К.И. Полякова (комиссар М.И. Седюк) остался в Крикковском лесу, второй (командир В.С. Смирнов, комиссар П.И. Грудин) действовал близ границ Волосовского и Ораниенбаумского районов. Кроме того, на территории Кингисеппского района расположилось еще несколько партизанских отрядов. Народные мстители в трудные для Ленинграда дни самоотверженно выполняли свой долг.

Позднее для организации боевых действий в тылу врага Ленинградский обком партии создал Кингисеппский подпольный межрайонный центр. Возглавил его бывший секретарь Волосовского райкома партии А.А. Ингинен.

С 1943 года на территории района действовала 12-я Приморская партизанская бригада, объединившая несколько партизанских отрядов. Эта бригада, нанося удары по коммуникациям противника, оказала значительную помощь нашим войскам в период наступления на Ленинградском фронте.

Более трех тысяч мирных жителей спасли партизаны от угона в немецкое рабство. По решению руководства бригады, гражданское население глухими лесами и топкими болотами было выведено в Партизанский край.

Акт о злодеяниях

Большое количество сведений об оккупационном режиме и действиях оккупантов сохранилось в «Акте о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков и их сообщников на территории г. Кингисеппа и Кингисеппского района», составленном в феврале-апреле 1944 года.

Несмотря на то, что оккупационными властями зачастую разрушались хозяйственные постройки и оборудование, для жителей устанавливалась норма сдачи сельскохозяйственных продуктов, практиковались внеочередные поборы и изъятие продуктов и вещей.

В конце 1941 года начинается массовый угон мирного населения с захваченных территорий в Германию в качестве бесплатной рабочей силы. Согласно документам, из Кингисеппского района в Германию было угнано более 18 тысяч человек. Кроме того, на самих оккупированных территориях жителей направляли на строительство мостов и оборонительных сооружений, дорог, в трудовые и концентрационные лагеря.

Отказ повиноваться оккупационным властям карался заключением, а в ряде случаев и смертной казнью. Как и во многих других районах, ни пол, ни возраст не останавливал захватчиков: по национальному признаку, по подозрению в содействии партизанам и по другим обвинениям уничтожались целые семьи, порой даже деревни, включая всех жителей - стариков, женщин и детей. Из 227 населенных пунктов района 48 были полностью сожжены немецкими военными.

Так, из Сойкинского сельсовета фашисты угнали 2054 человека, применив излюбленный метод устрашения населения – сожжение деревень. В Сойкинском сельсовете насчитывалось 9 деревень, и все они были сожжены.

Тем не менее, сопротивление не прекращалось. Многие жители района уходили в леса и вели партизанскую войну, несмотря на суровые меры, применявшиеся оккупационными властями для уничтожения партизанского движения.

Особенно жестокие акты насилия со стороны оккупантов связаны с действиями отступающих немецких частей. Один из самых известных примеров – облава на деревню Ямсковицы Алексеевского сельсовета, устроенная 29 января 1944 года отрядом подразделения СС «Тотенкопф», в ходе которой были расстреляны десятки жителей от четырех до 75 лет. Свидетельницей этой расправы стала жительница деревни Вера Слепнева – двоюродная сестра летчика Маврикия Слепнева, Героя Советского Союза, чудом уцелевшая во время облавы. Страшная трагедия произошла 31 января 1944 года в поселке Заречье, где от рук нацистов погибли около 40 мирных жителей, включая детей.

Разоренная земля

Невероятными разрушениями, потерями, горем обернулась эта война для Кингисеппа. Город был освобождён Красной армией 1 февраля 1944 года. В этот же день Москва салютовала доблестным войскам двенадцатью артиллерийскими залпами из 124-х орудий.

За годы войны Кингисепп был разрушен практически до основания: уничтожены крупные предприятия, учреждения культуры, школы, электростанции, вокзал. Из 725 домов, принадлежавших предприятиям и гражданам города, уцелели 242, многие из них с серьезными повреждениями. В том же документе указывается, что сохранились в основном малые деревянные строения, а каменных почти не осталось. Город настолько пострадал от пожаров и бомбежек, что послевоенные документы говорят о планах создания полностью новой сетки улиц.

То же относится и к сельским поселениям района. Акты об ущербе, составленные весной 1944 года, рисуют картину полного разорения.

Не избежали разрушений и памятники архитектуры. В переписке о сохранении памятников и по хозяйственным вопросам, датированной весной 1945 года, указывается, что крепостной вал на реке Луге «изрыт траншеями и частично поврежден артиллер[ийскими] и авиацион[ными] обстрелами», «Екатерининский собор находится в полуразрушенном состоянии»; напротив многих других построек стоит пометка: «осталась одна коробка», а в некоторых случаях, очевидно, даже не удалось установить их местонахождение.

Война забрала жизни большей части населения города и района: в 1944 году в Кингисеппе из довоенных 6500 человек проживало 1010, а в поселениях района из 57 тысяч населения осталось всего около 8,5 тысяч.

По эту сторону фронта

Когда на западных границах Кингисеппского района ещё шли бои, в освобожденных районах жители уже приступили к возрождению края. Среди первых восстановленных построек в городе значатся баня, электростанция и городская больница.

Многие протоколы рассказывают о решении простых бытовых вопросов: о размещении школ (которые начали работу практически сразу после освобождения района), о заготовке дров, учете фуража и сборе золы для удобрения полей, изъятии немецкой литературы и оружия и др. Встречаются и любопытные детали. Так, например, в одном из протоколов заседаний Куровицкого сельсовета предписывается объявить населению, чтобы оно «не отнекивалось от прививок» в случае требования врача; в другом говорится о проблеме размещения беженцев и их снабжения.

Восстановление сельского хозяйства было связано, в частности, с обеспечением всем необходимым действующей армии. Повсеместно протоколы говорят о колхозниках, берущих обязательства «работать по-военному в прифронтовой полосе» и «дать Родине и Красной армии сельскохозяйственные продукты в ранние сроки». И с ними соседствуют сообщения о нехватке техники, о медленном сборе урожая и даже о недостатках организации в колхозах. Встречаются и такие детали сельского быта: скот граждан, находившихся в неволе на территории Германии, временно передавался другим колхозникам. Некоторые льготы, в том числе по военному налогу, предоставлялись гражданам и колхозам, пострадавшим от немецкой оккупации, а колхозникам, которые во время оккупации передавали продукты партизанам, засчитывали сданное в счет обязательств.

Уже в 1944 году, сразу после освобождения, в городе и районе начинается обустройство и уход за военными захоронениями, а позднее и установка памятников – об этом нам также рассказывают документы.

Стойкость и мужество, проявленные жителями и бойцами Красной армии в годы войны, а также успехи в хозяйственном и культурном строительстве не были забыты: в 1984 году указом Президиума ВС СССР г. Кингисепп был награжден орденом Отечественной войны I степени.

Материалы предоставил архивист Савва Эйрус-Шулепов

Подготовила Елена Суралёва



