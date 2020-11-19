Кто контролирует лесное хозяйство в Гатчинском районе?

В центре внимания депутатов - пожары, свалки, незаконные рубки леса. С информацией о том, как проводится лесная охрана на землях лесного фонда Гатчинского лесничества, подготовленной Гатчинским лесничеством – филиалом ЛОГУ «Ленобллес», выступил директор Управления безопасности, гражданской защиты населения и территории Гатчинского района Виктор Уханов.

Муниципальных лесов в Гатчинском районе нет. То, что мы называем лесом, как правило, земли лесного фонда. Лесная охрана или федеральный государственный надзор проводится Гатчинским лесничеством путем патрулирования лесов на основании графиков по утвержденным маршрутам. С Управлением МВД по Гатчинскому району подписан порядок взаимодействия по охране лесов от нарушителей на землях лесного фонда, в рамках которого проходят совместные профилактические мероприятии и обмен информацией в рамках полномочий.

За 2020 год было выявлено два лесных пожара площадью 0,71 га. Затраты, связанные с тушением, составили 79 тысяч рублей. В текущем году на землях лесного фонда обнаружено 25 несанкционированных свалок на площади около 3 га и объемом почти 320 м3. Ликвидировано 13 свалок.

Также в 2020 году было выявлено 22 незаконные рубки деревьев общим объемом 154 м3 и ущербом 5,5 млн рублей. Материалы с уголовной ответственностью направлены в УМВД по Гатчинскому району.

Как говорит народная мудрость: готовь сани летом, а телегу зимой. Гатчинское лесничество готовится уже к следующему пожароопасному периоду. В частности, разрабатываются соглашения о взаимодействии с администрациями поселений по обеспечению пожарной безопасности на территории лесного фонда Гатчинского лесничества, а также смежных с ним территорий.

Татьяна Можаева