Пожар в квартире на проспекте 25-го Октября

Пожар в квартире на проспекте 25-го Октября

Как сообщают новостные интернет-порталы, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по Ленинградской области, 29-го декабря в Гатчине поздно вечером начался пожар в квартире на четвертом этаже в доме № 48 на проспекте 25-го Октября. Для тушения прибыли дежурные смены 42 и 43 пожарно-спасательных частей и две машины.

Рубрики : Происшествия     30 Dec 2020

Из дома эвакуировали пятерых жильцов. По предварительным данным, пострадавших нет. Судя по видео с места событий, возгорание началось на балконе. В квартире выгорела площадь более 30 квадратных метров. К 22-40 пожар был потушен. Причины и обстоятельства ЧП устанавливает отдел дознания.

 

 

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