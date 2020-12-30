Пожар в квартире на проспекте 25-го Октября

Из дома эвакуировали пятерых жильцов. По предварительным данным, пострадавших нет. Судя по видео с места событий, возгорание началось на балконе. В квартире выгорела площадь более 30 квадратных метров. К 22-40 пожар был потушен. Причины и обстоятельства ЧП устанавливает отдел дознания.