Новая ангиографическая операционная

Несмотря на очень сложный пандемийный год с возросшей в разы нагрузкой на медицинских работников и длительными ограничениями в работе различных инстанций, Гатчинской КМБ удалось получить все необходимые разрешительные документы и запустить ангиографическую операционную.

Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Вячеслава Миронова вместе с коллегами - анестезиологом-реаниматологом Олегом Яковлевым, врачом по рентгеноэндоваскулярной диагностике и лечению Алексеем Пашиным, старшей операционной медсестрой отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Юлией Суринович, операционной медсестрой Кристиной Якубовской и санитаркой Татьяной Леонтьевой 30 декабря провели третью операцию по стентированию сосудов.

Коронарное стентирование - это возможность сохранить жизнь пациентам с инфарктом миокарда.

Напомним, что ангиографическая операционная была создана в Гатчинской КМБ в начале текущего года. Ангиограф был приобретен комитетом по здравоохранению Ленинградской области в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», который также является частью нацпроекта «Здравоохранение».



