Новая ангиографическая операционная

Несмотря
на очень сложный пандемийный год с возросшей в разы нагрузкой на медицинских
работников и длительными ограничениями в работе различных инстанций, Гатчинской
КМБ удалось получить все необходимые разрешительные документы и запустить ангиографическую
операционную.
Заведующий
отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Вячеслава
Миронова вместе с коллегами - анестезиологом-реаниматологом Олегом Яковлевым,
врачом по рентгеноэндоваскулярной диагностике и лечению Алексеем Пашиным, старшей
операционной медсестрой отделения рентгенохирургических методов диагностики и
лечения Юлией Суринович, операционной медсестрой Кристиной Якубовской и
санитаркой Татьяной Леонтьевой 30 декабря провели третью операцию по
стентированию сосудов.
Коронарное
стентирование - это возможность сохранить жизнь пациентам с инфарктом миокарда.
Напомним,
что ангиографическая операционная была создана в Гатчинской КМБ в начале
текущего года. Ангиограф был приобретен комитетом по здравоохранению
Ленинградской области в рамках федерального проекта «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями», который также является частью нацпроекта
«Здравоохранение».