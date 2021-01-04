Новая ангиографическая операционная

Новая ангиографическая операционная

В канун Нового года специалисты Гатчинской КМБ провели уже 3-ю операцию в новой ангиографической операционной.

Рубрики : Здравоохранение     04 Jan 2021

Несмотря на очень сложный пандемийный год с возросшей в разы нагрузкой на медицинских работников и длительными ограничениями в работе различных инстанций, Гатчинской КМБ удалось получить все необходимые разрешительные документы и запустить ангиографическую операционную.

Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Вячеслава Миронова вместе с коллегами - анестезиологом-реаниматологом Олегом Яковлевым, врачом по рентгеноэндоваскулярной диагностике и лечению Алексеем Пашиным, старшей операционной медсестрой отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Юлией Суринович, операционной медсестрой Кристиной Якубовской и санитаркой Татьяной Леонтьевой 30 декабря провели третью операцию по стентированию сосудов.

Коронарное стентирование - это возможность сохранить жизнь пациентам с инфарктом миокарда. 

Напомним, что ангиографическая операционная была создана в Гатчинской КМБ в начале текущего года. Ангиограф был приобретен комитетом по здравоохранению Ленинградской области в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», который также является частью нацпроекта «Здравоохранение».


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