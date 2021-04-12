Вопросы — виртуальные, решения — реальные

Онлайн-обращения уже стали для жителей Ленинградской области удобным и привычным способом решения повседневных проблем. По поступившим обращениям 8478 проблем решено через соцсети, 9400 — через платформу «Решаем вместе» на Госуслугах. Среди популярных тем — вакцинация, выплаты пособий, благоустройство и уборка территорий, ремонт и содержание дорог, вывоз мусора, помощь дольщикам, работа общественного транспорта.

Регион делает акцент на оперативное взаимодействие и обратную связь с жителями после решения поставленных ими проблем: таков сегодня общероссийский тренд.

По мнению заместителя генерального директора АНО «Диалог» Владимира Табака, сейчас площадки в интернете превратились в инструмент, во многом определяющий общественное мнение. Эта метаморфоза произошла «драматически быстро, особенно на фоне пандемии». «Для создания единых правил регулирования интернет-среды необходимо в первую очередь определиться с глобальной стратегией присутствия государства в интернете», - убежден эксперт. «Это краеугольный камень, потому что сегодня интернет только становится предметом государственной важности».