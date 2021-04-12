Вопросы — виртуальные, решения — реальные

Онлайн-обращения уже
стали для жителей Ленинградской области удобным и привычным способом решения
повседневных проблем. По поступившим обращениям 8478 проблем решено через
соцсети, 9400 — через платформу «Решаем вместе» на Госуслугах. Среди популярных
тем — вакцинация, выплаты пособий, благоустройство и уборка территорий, ремонт
и содержание дорог, вывоз мусора, помощь дольщикам, работа общественного
транспорта.
Регион делает акцент на
оперативное взаимодействие и обратную связь с жителями после решения
поставленных ими проблем: таков сегодня общероссийский тренд.
По мнению заместителя
генерального директора АНО «Диалог» Владимира Табака, сейчас площадки в
интернете превратились в инструмент, во многом определяющий общественное
мнение. Эта метаморфоза произошла «драматически быстро, особенно на фоне
пандемии». «Для создания единых правил регулирования интернет-среды необходимо
в первую очередь определиться с глобальной стратегией присутствия государства в
интернете», - убежден эксперт. «Это
краеугольный камень, потому что сегодня интернет только становится предметом
государственной важности».