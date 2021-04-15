Фермеры смогут получить статус племенных хозяйств

Фермеры смогут получить статус племенных хозяйств

В Госдуме обсудили изменения в законодательство, которые позволят руководителям крестьянских (фермерских) хозяйств вести деятельность в области племенного животноводства без образования юридического лица. Это позволит вдвое увеличить количество племенных хозяйств в России. Соответствующий законопроект сегодня представил на заседании Комитета по аграрным вопросам депутат Госдумы от Ленинградской области, член фракции «Единая Россия» Сергей Яхнюк.

Рубрики : Сельское хозяйство     15 Apr 2021

«На сегодняшний день к фермерским хозяйствам по племенному животноводству применяются те же требования, что и к организациям. Это ставит их в неравное положение с организациями и не дает возможности фермерам вести свою деятельность в области племенного животноводства. Даже для ИП без образования юридического лица смена ИП на статус юрлица является сложной», - отметил Сергей Яхнюк.

После принятия законопроекта, руководителям крестьянских (фермерских) хозяйств необходимо будет обратиться за государственной услугой для определения вида организации в области племенного животноводства и соответствовать минимальным требованиям по количественному и качественному составу поголовья.

Кроме того, законопроект направлен на снятие лишних административных барьеров. Так, полномочия по выдаче заключений фермерам будут переданы с федерального на региональный уровень.

По словам депутата Госдумы, в результате - количество крестьянских (фермерских) хозяйств по таким направлениям как пчеловодство, коневодство, овцеводство и козоводство -  увеличится вдвое.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О племенном животноводстве» был одобрен Комитетом Государственной Думы по аграрным вопросам.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+