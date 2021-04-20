«Крышечек ДоброТЫ» становится всё больше!

В гости к журналистам пришли ребята из старшей группы «Ягодка» и младшей группы «Звёздочки». Они принесли большое количество разноцветных крышечек, часть из них уже была отсортирована. Как рассказала воспитатель Надежда Егорова, ребята вместе со своими родителями собрали несколько пакетов крышечек всего за одну неделю. А это значит, что они станут постоянными посетителями редакции, чтобы пополнить контейнер «Крышечек ДоброТЫ» и внесут свою лепту в доброе дело.

Напомним, редакция газеты «Гатчинская правда» присоединилась к проекту «Крышечки ДоброТЫ», в рамках которого собранные пластиковые крышечки от кефира, молока, бутылок и других продуктов отправляют на переработку, а вырученные средства – на помощь детям с особенностями развития. Мы открыли пункт по сбору крышечек с маркировкой «2» HDPE.

Адрес и время работы пункта сбора крышечек: Гатчина, ул. Хохлова, 15, офис редакции, будние дни с 10 до 16 часов.

Подробнее о проекте «Крышечки ДоброТЫ» вы можете прочитать по ссылке: https://gtn-pravda.ru/2021/03/29/malenkie-krishechki-dobroti-nesut-bolshoe-dobro.html