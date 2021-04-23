Цифровой мотивирующий урок «Фермеры» предлагают провести в школах Ленинградской области

Как сообщают организаторы, урок будет полезен школьникам, проживающим на сельских территориях. Его проводят в целях мотивации подрастающего поколения к занятию фермерством, формирования традиционных ценностей и духовной культуры, а также для ранней профориентации подростков. Цифровой мотивирующий урок «Фермеры» будет доступен на безвозмездной основе для средних школ, ссузов и вузов во всех регионах страны. Для проведения урока необходимо оставить заявку на сайте цифровой-урок.рф в разделе «Фермеры». Предварительная регистрация уже доступна, рассылка материалов урока начнется с 1 мая.

Мотивирующие воспитательные уроки уже апробированы и доступны во всех регионах. Они проводятся непосредственно в классах, и за один год в них приняли участие уже более 100 000 школьников. Педагоги дают позитивную обратную связь и отмечают высокую вовлеченность школьников.