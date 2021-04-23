Цифровой мотивирующий урок «Фермеры» предлагают провести в школах Ленинградской области

Как сообщают
организаторы, урок будет полезен школьникам, проживающим на сельских
территориях. Его проводят в целях мотивации подрастающего поколения к занятию
фермерством, формирования традиционных ценностей и духовной культуры, а также
для ранней профориентации подростков. Цифровой мотивирующий урок «Фермеры»
будет доступен на безвозмездной основе для средних школ, ссузов и вузов во всех
регионах страны. Для проведения урока необходимо оставить заявку на сайте
цифровой-урок.рф в разделе «Фермеры».
Предварительная регистрация уже доступна, рассылка материалов урока начнется с
1 мая.
Мотивирующие
воспитательные уроки уже апробированы и доступны во всех регионах. Они
проводятся непосредственно в классах, и за один год в них приняли участие уже
более 100 000 школьников. Педагоги дают позитивную обратную связь и отмечают
высокую вовлеченность школьников.