На субботнике почистили «Зверинец» в Гатчине

«Пять
дорог» и близлежащую территорию парка «Зверинец» убирали сотрудники службы
занятости – областного комитета и гатчинского филиала. Для этого работники
комитета специально приехали из Петербурга и других районов области. В 11 утра,
вооружившись мешками и перчатками, все направились на пять дорог – и
рассредоточились, углубившись в рощу, по «шашлычным» местам.
Почему
областной комитет выбрал Гатчину и парк «Зверинец», рассказал заместитель
председателя комитета по труду и занятости населения Ленинградской области
Дмитрий Геннадьевич Никифоров.
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Мы ежегодно выезжаем на субботники – и комитет, и служба занятости в целом, в
разные районы области. Сотрудники филиалов Центра занятости также принимает
участие в уборке своих районов. Сегодня
у нас работают две команды: одна – в Гатчине, другая – под руководством
председателя комитета – в Сланцах.
- Сколько человек выбрали Гатчину?
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Сегодня в нашей команде около 25 человек. Это сотрудники комитета и гатчинского
филиала. Субботник – дело сугубо добровольное, на уборку вышли только желающие,
есть даже один ребенок. Более того, так как сегодня у нас проходит
общегородской субботник, то, прибрав здесь, я поеду к себе домой в
Ломоносовский район и буду прибираться там во дворе вместе с жителями.
- Почему вы решили убрать именно эту
территорию?
- Мы
узнали, где конкретно требуется помощь, и гатчинская администрация попросила
нас выйти на этот объект – «Зверинец» и «Пять дорог». Убирать будем, в
основном, в лесу – с уборкой центральных дорожками справятся и те лица, которые
за это отвечают. Наша задача – собрать мусор, который оставили граждане после
пикников. Будем работать, пока пакеты не закончатся.
На уборку улицы Крупской вдоль лесополосы вышли
сотрудники гатчинского спорткомитета.
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Сегодня – общероссийский субботник, а мы никогда не остаемся в стороне, каждый
год участвуем, – говорит заместитель председателя комитета по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района Ирина Полуэктова. –
Это традиционно «наша» территория – улица Крупской от лыжного стадиона до
вертолетной площадки, мы проводим здесь много спортивных мероприятий. На
субботник всегда выходят сотрудники комитета и члены их семей, дети, работники наших
подведомственных учреждений, волонтеры, спортсмены. Сегодня от спорткомитета на
уборку вышло 10 человек, вчера убирались около 30 наших волонтеров. Сейчас вот
человек пять жителей встретили – тоже участвуют в субботнике. Каждый год нам
попадаются интересные находки: паспорта, топоры.
Кстати,
пока сотрудники спорткомитета таскали мешки с мусором, из мусорной кучи возле
дороги пропали куски металлической проволоки… Как всегда, нашелся кто-то более практичный.
Жители дома № 4 по улице Константинова тоже вышли на
субботник. Управляющая компания обеспечила всех инвентарем. Уборкой двора
занимались и взрослые, и дети.
Всем
остальным, кто в субботниках участия не принимает, остается почаще вспоминать:
чисто не там, где все время убирают, а там, где не пачкают.