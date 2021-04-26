На субботнике почистили «Зверинец» в Гатчине

«Пять дорог» и близлежащую территорию парка «Зверинец» убирали сотрудники службы занятости – областного комитета и гатчинского филиала. Для этого работники комитета специально приехали из Петербурга и других районов области. В 11 утра, вооружившись мешками и перчатками, все направились на пять дорог – и рассредоточились, углубившись в рощу, по «шашлычным» местам.

Почему областной комитет выбрал Гатчину и парк «Зверинец», рассказал заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Дмитрий Геннадьевич Никифоров.

- Мы ежегодно выезжаем на субботники – и комитет, и служба занятости в целом, в разные районы области. Сотрудники филиалов Центра занятости также принимает участие в уборке своих районов. Сегодня у нас работают две команды: одна – в Гатчине, другая – под руководством председателя комитета – в Сланцах.

- Сколько человек выбрали Гатчину?

- Сегодня в нашей команде около 25 человек. Это сотрудники комитета и гатчинского филиала. Субботник – дело сугубо добровольное, на уборку вышли только желающие, есть даже один ребенок. Более того, так как сегодня у нас проходит общегородской субботник, то, прибрав здесь, я поеду к себе домой в Ломоносовский район и буду прибираться там во дворе вместе с жителями.

- Почему вы решили убрать именно эту территорию?

- Мы узнали, где конкретно требуется помощь, и гатчинская администрация попросила нас выйти на этот объект – «Зверинец» и «Пять дорог». Убирать будем, в основном, в лесу – с уборкой центральных дорожками справятся и те лица, которые за это отвечают. Наша задача – собрать мусор, который оставили граждане после пикников. Будем работать, пока пакеты не закончатся.

На уборку улицы Крупской вдоль лесополосы вышли сотрудники гатчинского спорткомитета.

- Сегодня – общероссийский субботник, а мы никогда не остаемся в стороне, каждый год участвуем, – говорит заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района Ирина Полуэктова. – Это традиционно «наша» территория – улица Крупской от лыжного стадиона до вертолетной площадки, мы проводим здесь много спортивных мероприятий. На субботник всегда выходят сотрудники комитета и члены их семей, дети, работники наших подведомственных учреждений, волонтеры, спортсмены. Сегодня от спорткомитета на уборку вышло 10 человек, вчера убирались около 30 наших волонтеров. Сейчас вот человек пять жителей встретили – тоже участвуют в субботнике. Каждый год нам попадаются интересные находки: паспорта, топоры.

Кстати, пока сотрудники спорткомитета таскали мешки с мусором, из мусорной кучи возле дороги пропали куски металлической проволоки… Как всегда, нашелся кто-то более практичный.

Жители дома № 4 по улице Константинова тоже вышли на субботник. Управляющая компания обеспечила всех инвентарем. Уборкой двора занимались и взрослые, и дети.

Всем остальным, кто в субботниках участия не принимает, остается почаще вспоминать: чисто не там, где все время убирают, а там, где не пачкают.



