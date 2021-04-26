Школьники Ленинградской области смогут поучаствовать во Всероссийской онлайн-олимпиаде по предпринимательству и финансовой грамотности

Главная задача олимпиады — познакомить детей с основами предпринимательского мышления и финансовой грамотности. Участники будут решать задачи, приближенные к реальным бизнес-проблемам, научатся сравнивать и выбирать финансовые продукты, защищаться от мошенников на финансовом рынке. Участие в соревновании бесплатное и не требует углубленных знаний школьной программы. Присоединиться к прохождению заданий олимпиады можно по ссылке или в личных кабинетах пользователей платформы Учи.ру.

В день начала основного тура Председатель Банка России Эльвира Набиуллина проведет для учащихся 6-11-х классов открытый онлайн-урок на тему «Что нужно знать об экономике, чтобы успешно управлять своими финансами?». Начало урока — в 9.30 по московскому времени. Трансляция будет доступна на странице мероприятия, в личных кабинетах учеников и учителей на платформе Учи.ру.

Проект реализуется Банком России и Ассоциацией развития финансовой грамотности при содействии национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и Минэкономразвития России.

#Fingram_Lenobl