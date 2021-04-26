Школьники Ленинградской области смогут поучаствовать во Всероссийской онлайн-олимпиаде по предпринимательству и финансовой грамотности

Главная задача олимпиады
— познакомить детей с основами предпринимательского мышления и финансовой
грамотности. Участники будут решать задачи, приближенные к реальным
бизнес-проблемам, научатся сравнивать и выбирать финансовые продукты,
защищаться от мошенников на финансовом рынке. Участие в соревновании бесплатное
и не требует углубленных знаний школьной программы. Присоединиться к
прохождению заданий олимпиады можно по ссылке или в личных кабинетах
пользователей платформы Учи.ру.
В день начала основного
тура Председатель Банка России Эльвира Набиуллина проведет для учащихся 6-11-х
классов открытый онлайн-урок на тему «Что нужно знать об экономике, чтобы
успешно управлять своими финансами?». Начало урока — в 9.30 по московскому
времени. Трансляция будет доступна на странице мероприятия, в личных кабинетах
учеников и учителей на платформе Учи.ру.
Проект реализуется Банком
России и Ассоциацией развития финансовой грамотности при содействии
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» и Минэкономразвития России.
#Fingram_Lenobl