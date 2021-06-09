Сергей Яхнюк: «Цифровизация сельского хозяйства решит проблему продовольственной безопасности и производства экологически чистых продуктов»

Лазерная стимуляция растений, роботы, которые следят за состоянием почвы и дозировкой удобрений - это не далекое будущее, это уже реальность. Перед конференцией депутат Государственной Думы Сергей Яхнюк ознакомился с технологией лазерной обработки растений с помощью дронов. Так, беспилотный летательный аппарат обследует поле, с помощью системы спектрального анализа оценивает содержание в почве полезных микроэлементов и состояние растений. А затем - специальным лазерным модулем стимулирует нужные изменения в почве и активизирует генетический потенциал растений.

Как использовать эти возможности на практике, ученые, производственники, представители банковских структур, региональных администраций обсудили уже в рамках конференции.

В своем выступлении депутат Государственной Думы Сергей Яхнюк в качестве примера привел ситуацию с количеством осадков, которые за последнее двадцатилетие в Ленинградской области увеличилось практически на 50%. «Эффективно противостоять им без мелиорации уже невозможно. И государство сегодня вкладывает в эту сферу колоссальные средства. А главный ключ к решению этой проблемы - это цифровые технологии, позволяющие в сжатые сроки получить объективную информацию об объектах, их мелиоративном состоянии, спроектировать необходимый объём ремонтных или строительных мероприятий и выполнить их с сантиметровой и даже миллиметровой точностью», - подчеркнул депутат.

Также с помощью современных технологий можно увидеть очаги засорения почв многолетними сорняками и обрабатывать их точечно, а не опрыскивать гербицидом всё поле. «И если десять лет назад компьютеризированные трактора мы видели только в Агрофизическом институте, то сегодня это обычный атрибут для многих сельхозпредприятий и даже для отдельных фермерских хозяйств», - отметил Сергей Яхнюк.

В целом, по мнению участников конференции, использование элементов «умного» сельского хозяйства позволит увеличить потенциал агропромышленного комплекса до 75-90%. «Хотелось бы, чтобы все это было полностью повернуто к производству», - добавил генеральный директор АО «Гатчинское» Александр Лебедев.

Кроме того, один из участников конференции поднял проблему нехватки кадров на селе. «С 2015 года мы используем цифровые технологии на производстве. Коров доят роботы, телята выгуливаются на роботизированной станции, но этими технологиями некому управлять», - сказала руководитель одного из сельхозпредприятий Пермского края, ООО «УралАгро», Елена Качина. Все присутствующие сошлись во мнении, что необходимо продолжать программы по поддержке и развитию села, обеспечивать кадры жильем, в том числе с помощью сельской ипотеки, обеспечивать достойный уровень жизни людям на сельских территориях.

Напомним, организаторами конференции выступили Санкт-Петербургский федеральный исследовательский центр Российской академии наук и германский технический университет Kaiserslautern.