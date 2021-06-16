Дорогу на Вырицу восстановят лесорубы за свой счет

Жители населенных пунктов неоднократно обращались в правоохранительные органы, районную администрацию, правительство региона, а также в СМИ, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. В целом, они не против деятельности лесных арендаторов – лишь бы не портили единственную дорогу между населенными пунктами.

В апреле на данном участке по распоряжению комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области началась ликвидация нелегальных съездов, которые использовались лесовозами для вывоза спиленных бревен по региональной дороге Вырица – Слудицы.

К сожалению, за прошедшее время мало, что изменилось, лесозаготовители продолжили свою работу. В начале июня представители «Ленавтодора», компании-лесозаготовителя и правительства региона в очередной раз встретились с местными жителями. Заместитель председателя комитета Александр Нужный отметил, что в данной ситуации единственный выход – жесткие меры в отношении арендатора.

- Будем и дальше перекапывать съезды, которые ведут в лесные угодья с региональных дорог, привлекать сотрудников правоохранительных органов. Если арендатор разбил дорогу, то обязан ее восстановить, - отметил Александр Нужный.

По итогам встречи были введены ограничения проезда грузового транспорта. Компании-лесозаготовителю – ООО «Гриф» настоятельно рекомендовали заключить компенсационное соглашение на обслуживание дороги.

Ирина Хрусталёва