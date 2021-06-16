Дорогу на Вырицу восстановят лесорубы за свой счет

Жители населенных пунктов неоднократно
обращались в правоохранительные органы, районную администрацию, правительство
региона, а также в СМИ, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. В целом, они
не против деятельности лесных арендаторов – лишь бы не портили единственную
дорогу между населенными пунктами.
В
апреле на данном участке по распоряжению комитета по дорожному хозяйству
Ленинградской области началась
ликвидация нелегальных съездов, которые использовались лесовозами для вывоза
спиленных бревен по региональной дороге Вырица – Слудицы.
К сожалению, за прошедшее время мало, что
изменилось, лесозаготовители продолжили свою работу. В начале июня представители
«Ленавтодора», компании-лесозаготовителя и правительства региона в очередной
раз встретились с местными жителями. Заместитель председателя комитета
Александр Нужный отметил, что в данной ситуации единственный выход – жесткие
меры в отношении арендатора.
- Будем и дальше перекапывать съезды,
которые ведут в лесные угодья с региональных дорог, привлекать сотрудников
правоохранительных органов. Если арендатор разбил дорогу, то обязан ее
восстановить, - отметил Александр Нужный.
По итогам встречи были введены ограничения
проезда грузового транспорта. Компании-лесозаготовителю – ООО «Гриф»
настоятельно рекомендовали заключить компенсационное соглашение на обслуживание
дороги.
Ирина Хрусталёва