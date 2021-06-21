«Литература и кино» - детям» объявляет о старте приема заявок

В
этом году у кинофестиваля международный статус: в члены жюри приглашены
известные кинодеятели из-за рубежа, в числе участников планируют быть дети и
подростки не только из России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Более
того, с этого года кинофестиваль начинает работу в смешанном формате: онлайн и
офлайн, что крайне актуально в современных жизненных реалиях и удобно для
участников из разных городов и стран.
«Мы
проанализировали интерес, который вызывает тематика кинофестиваля «Литература и
кино» - детям» и поняли, что фестивалю пора выходить на международный уровень»,
- комментирует новый директор кинофестиваля «Литература и кино» - детям»,
режиссер и продюсер Власта Арно.
VIII
кинофестиваль «Литература и кино» - детям» пройдет в Гатчине с 21 по 23
сентября 2021 года и займет важное место в череде юбилейных мероприятий, посвященных
225-летию Гатчины.
У
ребят есть 2,5 летних месяца, чтобы предоставить жюри свою работу в жанрах
«Рассказ», «Сказка» или «Стихотворение». Или успеть снять свой мультик или
фильм, который, вполне возможно, получит главный приз гатчинского кинофестиваля
и сделает его автора знаменитым.
Работы
на кинематографический конкурс будут показаны на большом экране и предстанут
перед лицом компетентного жюри. Главное условие – киноработа должна быть
основана на литературном произведении или на биографии писателей и поэтов.
Прием
заявок состоится: с 21 июня по 5 сентября. В кинофестивале могут принять
участие дети от 5 до 18 лет (они будут разделены на две возрастные группы).
Заявки
и работы необходимо предоставить строго в электронном виде по электронной
почте: likfest.kids@mail.ru Или привезти по адресу: 188300, Ленинградская обл.,
г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 5 киноконцертный зал «Победа».
Подробности
по участию в конкурсах фестиваля на сайте: http://likfest.ru. Вопросы
оформлению конкурсных заявок можно задать по тел. 8(81371) 9-88-82.