«Литература и кино» - детям» объявляет о старте приема заявок

В этом году у кинофестиваля международный статус: в члены жюри приглашены известные кинодеятели из-за рубежа, в числе участников планируют быть дети и подростки не только из России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Более того, с этого года кинофестиваль начинает работу в смешанном формате: онлайн и офлайн, что крайне актуально в современных жизненных реалиях и удобно для участников из разных городов и стран.

«Мы проанализировали интерес, который вызывает тематика кинофестиваля «Литература и кино» - детям» и поняли, что фестивалю пора выходить на международный уровень», - комментирует новый директор кинофестиваля «Литература и кино» - детям», режиссер и продюсер Власта Арно.

VIII кинофестиваль «Литература и кино» - детям» пройдет в Гатчине с 21 по 23 сентября 2021 года и займет важное место в череде юбилейных мероприятий, посвященных 225-летию Гатчины.

У ребят есть 2,5 летних месяца, чтобы предоставить жюри свою работу в жанрах «Рассказ», «Сказка» или «Стихотворение». Или успеть снять свой мультик или фильм, который, вполне возможно, получит главный приз гатчинского кинофестиваля и сделает его автора знаменитым.

Работы на кинематографический конкурс будут показаны на большом экране и предстанут перед лицом компетентного жюри. Главное условие – киноработа должна быть основана на литературном произведении или на биографии писателей и поэтов.

Прием заявок состоится: с 21 июня по 5 сентября. В кинофестивале могут принять участие дети от 5 до 18 лет (они будут разделены на две возрастные группы).

Заявки и работы необходимо предоставить строго в электронном виде по электронной почте: likfest.kids@mail.ru Или привезти по адресу: 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 5 киноконцертный зал «Победа».

Подробности по участию в конкурсах фестиваля на сайте: http://likfest.ru. Вопросы оформлению конкурсных заявок можно задать по тел. 8(81371) 9-88-82.