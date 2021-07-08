Область отмечает День семьи, любви и верности свадьбами

В первом полугодии 2021
года в Ленинградской области создали семьи 3102 пар. Также за полгода в регионе
родилось 6635 детей — 3455 мальчиков и 3130 девочек. Чаще всего родители
называли новорожденных мальчиков Максим, Александр, Михаил, Артем и Иван, а
девочек — София, Алиса, Мария и Анна. Из редких имён — Авдей, Гордей, Ефим,
Еремей, Есения, Алевтина, Алла, Елена и Лидия.
В районах области сегодня
прозвучат поздравления в адрес семей-долгожителей. С 60-летием супружеской
жизни поздравят 8 пар, с 50-летием — 19 пар. В регионе согласно нормам
Социального кодекса супружеским парам, отмечающим 50, 60, 70 и 75-летние юбилеи
совместной жизни предоставляется единовременная денежная выплата. В прошлом
году ее получили 2405 супружеских пар, а в первом полугодии 2021 года 1230 пар:
50 лет в браке —1045 пар, 60 лет в браке — 181 пара и четыре пары — к 70-летию
в браке.
Отмечать День семьи,
любви и верности в регионе будут мероприятиями в онлайн-формате. Так, Вепсский
центр фольклора на своей странице «ВКонтакте» сегодня проведет праздник «Семья
– это то, что с тобою всегда». В пятницу, 9 июля оркестр «Метелица» в рамках фестиваля
«Тихвинский благовест» проведет онлайн-концерт из ДК им. Римского-Корсакова.
Трансляция начнется 9 июля в 16:00 в группе оркестра.