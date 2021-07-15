Ключи от новых квартир!

Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда проводится в рамках реализации
региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 гг.»
«Расселение
аварийного фонда - одно из самых значимых направлений работы. Для меня это
первый опыт. Под особым контролем находилась многодетная семья Ануфриевых. Рад,
что все остались довольны! Поздравляю с
этим долгожданным днём! Пусть новый дом станет надежной крепостью от всех бед и
неприятностей!» - поделился глава администрации Пудомягского поселения Сергей
Якименко.
В
свою очередь Елена Ануфриева, получив ключи от новой квартиры, поблагодарила
руководителей Пудомягского поселения Сергея Якименко и Лилию Буянову «за то, что
они всегда были готовы выслушать и понять» и искренне призналась: «Наконец мы
дождались долгожданных ключей, и теперь мои детки зимой будут в тепле. Спасибо от
всей души!»