Ключи от новых квартир!

Ключи от новых квартир!

В администрации Пудомягского сельского поселения Гатчинского района состоялось торжественное вручение ключей от новых квартир гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда.

Рубрики : Общество     15 Jul 2021

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда проводится в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 гг.»

«Расселение аварийного фонда - одно из самых значимых направлений работы. Для меня это первый опыт. Под особым контролем находилась многодетная семья Ануфриевых. Рад, что все остались довольны! Поздравляю с этим долгожданным днём! Пусть новый дом станет надежной крепостью от всех бед и неприятностей!» - поделился глава администрации Пудомягского поселения Сергей Якименко.

В свою очередь Елена Ануфриева, получив ключи от новой квартиры, поблагодарила руководителей Пудомягского поселения Сергея Якименко и Лилию Буянову «за то, что они всегда были готовы выслушать и понять» и искренне призналась: «Наконец мы дождались долгожданных ключей, и теперь мои детки зимой будут в тепле. Спасибо от всей души!» 

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