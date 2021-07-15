Шашлыки отменяются: в регионе – противопожарный режим

14-го июля инспекторы
пожарного надзора Гатчинского района совместно с представителями администрации
и полиции провели очередной противопожарный рейд. Посетили несколько частных
домов в Мариенбурге, напомнили хозяевам о запрете на применение открытого огня:
никаких шашлыков, никакого сжигания мусора даже в металлических бочках. Жителям
вручили памятки о противопожарных мерах. Многие признавались, что не только не
жгут мусор и не жарят шашлыки, но даже баню не топят. В большинстве домов –
газовое отопление, а не печи.
- Основные
пожароопасные точки в частном доме – это, конечно, электрические сети и печное
отопление, – говорит главный
государственный инспектор по пожарному надзору Гатчинского района Илья Назаров.
–
Главная причина пожаров, происходящих в частном секторе – неисправность
электропроводки и печного оборудования. Соблюдая нехитрые правила, можно свести
на нет возможность возникновения пожара. Любой домовладелец должен постоянно
контролировать состояние проводки, печи и дымохода, в доме и в бане. Лучше не
полагаться на собственные силы, а обратиться в специализированную организацию,
которая поможет грамотно организовать отопление и электропроводку.
- В Гатчинском районе есть нарушители, чьи действия стали
причиной пожара?
- За период
пожароопасного сезона было возбуждено 35 административных дел по фактам горения
травы. Были установлены собственники, которые своевременно не скосили траву,
что и привело к распространению огня. Это административное правонарушение.
Кроме того, в ходе патрулирования населенных пунктов было составлено 20 административных
протоколов. Штраф для граждан за нарушение противопожарного режима составляет
от 2 до 4 тысяч рублей.
- Много ли пожаров произошло за последнее время?
- По сравнению
с прошлым годом, зафиксировано снижение количества пожаров на 15%. Но это не
повод расслабляться. Ограничения введены и их надо соблюдать. Каждый пожар –
это ЧС. Чем меньше их будет, тем лучше. Мы стараемся проводить рейды каждую
неделю, в том числе и в выходные. Первая задача – напомнить гражданам о
необходимости соблюдать меры безопасности, а вторая – проконтролировать
соблюдение этих мер. Если в ходе профилактических мероприятий у жителей
возникают вопросы, они берутся под контроль.
Проводя рейд,
сотрудники пожарного надзора, администрации и полиции осмотрели территорию
парка «Зверинец» и Орловой рощи. Огня никто не разводил. Возле бывшего
футбольного поля шашлычники оставили чистую территорию и пустой мангал.
Граждане, отдыхавшие рядом «на троих», при появлении стражей порядка
ретировались.
Начальник
отдела управления безопасности, гражданской защиты населения и территории администрации
Гатчинского района Виктор Уханов отметил, что в этом году произошел только один
лесной пожар в Вырице, еще в мае, на небольшой площади – 0,15 га. Он был своевременно
обнаружен, локализован и потушен.
- В лесах
Гатчинского района установлено видеонаблюдение. 95% лесов практически находятся
под наблюдением. Благодаря этому огонь своевременно замечается и тушится, –
сказал Виктор Иванович. – Лесные пожары – это на 99% вина человека. Для
возникновения пожара нужны три вещи: топливо, кислород и источник огня. И если первые
два – естественные и неизбежные природные факторы, то за последний целиком
отвечает человек.