Шашлыки отменяются: в регионе – противопожарный режим

14-го июля инспекторы пожарного надзора Гатчинского района совместно с представителями администрации и полиции провели очередной противопожарный рейд. Посетили несколько частных домов в Мариенбурге, напомнили хозяевам о запрете на применение открытого огня: никаких шашлыков, никакого сжигания мусора даже в металлических бочках. Жителям вручили памятки о противопожарных мерах. Многие признавались, что не только не жгут мусор и не жарят шашлыки, но даже баню не топят. В большинстве домов – газовое отопление, а не печи.

- Основные пожароопасные точки в частном доме – это, конечно, электрические сети и печное отопление, – говорит главный государственный инспектор по пожарному надзору Гатчинского района Илья Назаров. – Главная причина пожаров, происходящих в частном секторе – неисправность электропроводки и печного оборудования. Соблюдая нехитрые правила, можно свести на нет возможность возникновения пожара. Любой домовладелец должен постоянно контролировать состояние проводки, печи и дымохода, в доме и в бане. Лучше не полагаться на собственные силы, а обратиться в специализированную организацию, которая поможет грамотно организовать отопление и электропроводку.

- В Гатчинском районе есть нарушители, чьи действия стали причиной пожара?

- За период пожароопасного сезона было возбуждено 35 административных дел по фактам горения травы. Были установлены собственники, которые своевременно не скосили траву, что и привело к распространению огня. Это административное правонарушение. Кроме того, в ходе патрулирования населенных пунктов было составлено 20 административных протоколов. Штраф для граждан за нарушение противопожарного режима составляет от 2 до 4 тысяч рублей.

- Много ли пожаров произошло за последнее время?

- По сравнению с прошлым годом, зафиксировано снижение количества пожаров на 15%. Но это не повод расслабляться. Ограничения введены и их надо соблюдать. Каждый пожар – это ЧС. Чем меньше их будет, тем лучше. Мы стараемся проводить рейды каждую неделю, в том числе и в выходные. Первая задача – напомнить гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности, а вторая – проконтролировать соблюдение этих мер. Если в ходе профилактических мероприятий у жителей возникают вопросы, они берутся под контроль.

Проводя рейд, сотрудники пожарного надзора, администрации и полиции осмотрели территорию парка «Зверинец» и Орловой рощи. Огня никто не разводил. Возле бывшего футбольного поля шашлычники оставили чистую территорию и пустой мангал. Граждане, отдыхавшие рядом «на троих», при появлении стражей порядка ретировались.

Начальник отдела управления безопасности, гражданской защиты населения и территории администрации Гатчинского района Виктор Уханов отметил, что в этом году произошел только один лесной пожар в Вырице, еще в мае, на небольшой площади – 0,15 га. Он был своевременно обнаружен, локализован и потушен.

- В лесах Гатчинского района установлено видеонаблюдение. 95% лесов практически находятся под наблюдением. Благодаря этому огонь своевременно замечается и тушится, – сказал Виктор Иванович. – Лесные пожары – это на 99% вина человека. Для возникновения пожара нужны три вещи: топливо, кислород и источник огня. И если первые два – естественные и неизбежные природные факторы, то за последний целиком отвечает человек.



