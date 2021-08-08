В понедельник, 9 августа, отключат свет в Гатчине и районе

В понедельник, 9 августа, отключат свет в Гатчине и районе

Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

Рубрики : ЖКХ     08 Aug 2021

09, 10.08.2021г. с 09.00 до 17:00 (с включением на ночь)

г. Гатчина

СНТ «Буревестник-2»; СНТ «Надежда»

 

09.08.2021г. с 09:00 до 16:00

Вырицкое ГП

п. Вырица

ул. Сергучевская д. 31-73; ул. Полякова д. 1-18; ул. Удельная д. 1-21;

ул. Вокзальная д. 24-52; ул. Повассара д. 1-43; пер. Колхозный д. 1-7;

ул. Красная д. 18-29

 

10.08.21г. с 09.00 до 16.00

г. Гатчина

ул. Школьная д. 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57; ул. Подъездная дорога д. 13-17

 

10.08.2021г. с 09:00 до 16:00

Сиверское ГП

п. Сиверский:

ул. Саши Никифорова д.26-44

 

10.08.2021г. с 09:00 до 16:00

Вырицкое ГП

п. Вырица

ул. Черняховского д. 1-11; ш. Сиверское д. 203-246; ул. Береговая д. 1-23; ул. Строителей д. 3-20; ул. Черняховского д. 8-27; ул. Речная д. 33-37, 6А-8А, 5-9; ул. Дворцовая д. 1-20; пр-кт. Лейтинанта Шмидта д. 44-57; ул. Прибрежная д. 1-23; пер. Мельничный д. 1-81; пр-кт. Лейтинанта Шмидта д. 4-37; Коттеджный поселок «Княжеская Долина»

ул. Максимова д. 5-21; ул. Средняя д. 28-39; ул. Софийская д. 1-12; ул. Средняя д. 1-35; ул. Шифлеровская д. 1-21; ул. Никольская д. 3-33; ул. Лужская д. 8-14

пр-кт. Брацлавский д. 1-28; ул. Подольская д. 21-37; ул. Марины Расковой д. 1-37; ул. Строителей д. 1-4; пер. Прибрежный д. 6А, 4; ул. Береговая д. 1-23; ш. Сиверское д. 224-246; пер. Проскуровский д. 1-9; ул. Литинская д. 1-12; пер. Ольгопольский д. 1-28

 

 

 

11.08.2021г. с 09:00 до 17:00

г. Гатчина

Пр.т 25-го Октября д. 42, 44,42 лит. О, 42 лит. ЛЗ

 

11.08.2021г. с 09:00 до 16:00

Вырицкое ГП

п. Вырица

ул. Средняя д. 50-68; ул. Тосненская д. 1-18; ул. Никольская д. 30-68; ул. Максимова д. 1-10; ш. Сиверское д. 20-36; пер. Гатчинский д. 1-8; ул. Гатчинская д. 1-19А

 

12.08.2021г. с 09:00 до 17:00

г. Гатчина

ул. Карла Маркса д.4

 

12.08.2021г. с 09:00 до 16:00

Вырицкое ГП

п. Вырица

ул. Сергучевская д. 52Б; ул. Вокзальная д. 39-72А; ул. Баркановская д. 45-64; ул. Удельная д. 1-32; ул. Слуцкая д. 30-51

 

13.08.2021г. с 09:00 до 17:00

г. Гатчина

ул. 7-й Армии д.19

 

13.08.2021г. с 09:00 до 15:00

Вырицкое ГП

п. Вырица

ул. Баркановская д. 65-92; ш. Сиверское д. 6-15; ул. Вокзальная д. 45-84.

 

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