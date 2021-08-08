В понедельник, 9 августа, отключат свет в Гатчине и районе

09, 10.08.2021г. с 09.00 до 17:00 (с включением на
ночь)
г. Гатчина
СНТ
«Буревестник-2»; СНТ «Надежда»
09.08.2021г. с 09:00 до
16:00
Вырицкое ГП
п. Вырица
ул. Сергучевская
д. 31-73; ул. Полякова д. 1-18; ул. Удельная д. 1-21;
ул. Вокзальная д.
24-52; ул. Повассара д. 1-43; пер. Колхозный д. 1-7;
ул. Красная д.
18-29
10.08.21г. с 09.00 до 16.00
г. Гатчина
ул. Школьная д.
24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49,
51, 53, 55, 57; ул. Подъездная дорога д. 13-17
10.08.2021г. с 09:00 до 16:00
Сиверское ГП
п. Сиверский:
ул.
Саши Никифорова д.26-44
10.08.2021г. с 09:00 до 16:00
Вырицкое ГП
п. Вырица
ул.
Черняховского д. 1-11; ш. Сиверское д. 203-246; ул. Береговая д. 1-23; ул.
Строителей д. 3-20; ул. Черняховского д. 8-27; ул. Речная д. 33-37, 6А-8А, 5-9;
ул. Дворцовая д. 1-20; пр-кт. Лейтинанта Шмидта д. 44-57; ул. Прибрежная д.
1-23; пер. Мельничный д. 1-81; пр-кт. Лейтинанта Шмидта д. 4-37; Коттеджный
поселок «Княжеская Долина»
ул. Максимова д.
5-21; ул. Средняя д. 28-39; ул. Софийская д. 1-12; ул. Средняя д. 1-35; ул.
Шифлеровская д. 1-21; ул. Никольская д. 3-33; ул. Лужская д. 8-14
пр-кт. Брацлавский
д. 1-28; ул. Подольская д. 21-37; ул. Марины Расковой д. 1-37; ул. Строителей
д. 1-4; пер. Прибрежный д. 6А, 4; ул. Береговая д. 1-23; ш. Сиверское д.
224-246; пер. Проскуровский д. 1-9; ул. Литинская д. 1-12; пер. Ольгопольский
д. 1-28
11.08.2021г. с 09:00 до 17:00
г. Гатчина
Пр.т
25-го Октября д. 42, 44,42 лит. О, 42 лит. ЛЗ
11.08.2021г. с 09:00 до 16:00
Вырицкое ГП
п. Вырица
ул. Средняя д.
50-68; ул. Тосненская д. 1-18; ул. Никольская д. 30-68; ул. Максимова д. 1-10;
ш. Сиверское д. 20-36; пер. Гатчинский д. 1-8; ул. Гатчинская д. 1-19А
12.08.2021г. с 09:00 до
17:00
г. Гатчина
ул.
Карла Маркса д.4
12.08.2021г. с 09:00 до 16:00
Вырицкое ГП
п. Вырица
ул. Сергучевская
д. 52Б; ул. Вокзальная д. 39-72А; ул. Баркановская д. 45-64; ул. Удельная д.
1-32; ул. Слуцкая д. 30-51
13.08.2021г. с 09:00 до
17:00
г. Гатчина
ул.
7-й Армии д.19
13.08.2021г. с 09:00 до 15:00
Вырицкое ГП
п. Вырица
ул. Баркановская
д. 65-92; ш. Сиверское д. 6-15; ул. Вокзальная д. 45-84.