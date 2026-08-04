Место, где дышит история

Название для этого общественного пространства - «Память» - выбрано не случайно, как и особенности проектирования благоустроенной пешеходной дороги к памятному месту. Именно здесь, у мемориала воинам времен Великой Отечественной войны, собираются жители Пудомягского поселения в День Победы и другие значимые для нашей страны даты, вспоминая защитников родной земли.

Напомним, благоустройство территории вдоль берега Ижоры в поселке Лукаши началось в 2024 году, в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Перед авторами проекта стояла непростая задача — облагородить это место, не нарушая его священный покой, но подчеркивая его величие. В 2025 году было принято решение о проектировании второго этапа благоустройства сквера «Память». Строительные работы были завершены к концу июля нынешнего года. Создатели проекта сохранили исторический маршрут от улицы Заводской к памятнику, но теперь он обрел еще большую мемориальную глубину за счет создания нового смыслового пространства.

Вдоль центральной аллеи установлены информационные стенды, хранящие летопись Пудомягского поселения и поселка Лукаши, их историю в годы Великой Отечественной войны и имена героев, сражавшихся за эту землю. В конце аллеи возведена видовая тематическая арка в виде звезды. Живой зеленый массив дополнили изящные дорожки, цветники с многолетними цветами и декоративные кустарники.

Торжественное открытие нового общественного пространства началось с возложения цветов к мемориалу, посвященному памяти героев Великой Отечественной войны. С приветственным словом к жителям поселка Лукаши обратились депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских и глава Пудомягского территориального управления Сергей Якименко.

Как рассказал Сергей Якименко, идея благоустройства сквера «Память» появилась давно. Жители Лукашей не раз заговаривали о возможности преображения этого пространства.

- С тех пор прошло около пяти лет, - говорит Сергей Якименко. - Да, не быстро, но в поселке были и другие территории, которые также нуждались в благоустройстве. Мы начали с центра поселка, а теперь пришли и сюда. Надеюсь, это пространство станет одним из любимых для жителей Лукашей, потому что оно максимально спокойное, лаконичное, без лишней суеты, шума и гама.

Как рассказал Сергей Якименко, общий бюджет благоустройства сквера «Память» составил около 40 млн рублей. Из них 10,5 млн были выделены из областного бюджета, 30 млн рублей – из бюджета Гатчинского округа.

- Проектировали сами, но предварительно согласовывали проект с жителями Лукашей, - отметил глава администрации теруправления. - Работы по благоустройству в целом закончены. Есть мелкие недоработки, которые мы не учли в проекте, но это мелочи, которые мы без труда исправим своими усилиями. Спасибо администрации Гатчинского округа за софинансирование этого проекта. Спасибо сотрудникам нашей администрации за их большой труд. Спасибо жителям поселка, потому что без их поддержки у нас бы ничего не получилось. Больше мечтайте и не бойтесь озвучивать свои мечты! Мы постараемся их воплотить в реальность — может быть, не быстро, но непременно вкладывая в это душу.

Жители поселка Лукаши явно довольны новым пространством. В любую погоду здесь можно найти укрытие под новыми навесами, чтобы неспешно продолжить свой путь или просто помолчать у монумента. Кстати, вдоль одной из аллей, ведущих к реке, установлены стенды с фотолетописью преобразования этого участка Ижоры за последние годы.

- Действительно, с приходом к нам Сергея Васильевича Якименко наш поселок стал преображаться на глазах, - говорит местный житель Алексей Борисович. - Посмотрите, как было и что стало здесь за такой вот короткий срок. Всё это можно увидеть своими глазами. А ведь в поселке есть еще и другие новые пространства. У нас появились прекрасные детские площадки, облагорожена территория у школы. За последние несколько лет работа проделана колоссальная!

Лидия Дмитриевна живет в поселке Лукаши уже 60 лет, начиная с 1964 года.

- Мне нравится новое пространство, - говорит она. - Да и весь поселок очень изменился за последние годы — просто душа радуется!

Юлия Лысанюк