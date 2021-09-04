Общественное пространство для жителей деревни

В
деревне Малые Колпаны Гатчинского района сегодня торжественно открыли
общественное пространство.
Этим
летом общими трудами жителей в Речном переулке появилось место встреч - общественное
пространство. Это небольшой зеленый лужок, скамеечки, качели, цветники ручной
работы. О необходимости общественной площадки давно писали и говорили
деревенские активисты. Улочки здесь узкие, без тротуаров, застройка плотная.
Чтобы деревенский сход или праздник провести – собраться негде. А в Речном переулке
теперь такое место есть.
Несколько
лет на этом месте был захламленный участок - хозяева давно умерли, хозяйство
развалилось. Инициативу жителей поддержала администрация Большеколпанского
поселения и лично глава администрации Марина Бычинина, В субботниках по расчистке
территории участвовал и сами жители деревни, и команда помощников.
К
открытию площадку нарядили, опять-таки своими силами и вместе с детьми…
- Это
первые зеленые посадки, - показывает клумбы староста Ольга Михайловна Павлова. –
Осенью и весной займемся озеленением, обязательно вдоль забора посадим вьющиеся
растения, чтобы соседям не мешать. Конечно, все было не просто. Сорок лет на
участке была разруха, а как начали расчищать и порядок наводить, сразу
появились желающие прихватить его себе в собственность. Я считаю, в каждом
поселке должна быть муниципальная территория, чтобы люди могли встречаться и
проводить общие собрания, деревенские сходы, праздники улицы.
В
планах деревенских жителей установить сцену-ракушку для культурных мероприятий.
И это не все. Как сообщила Ольга Михайловна, активисты уже начали продвигать новую
инициативу - открыть в деревне клуб.
– Думаем,
и с клубом получиться, - уверена староста.
А
сегодня самым активным участникам создания общественного пространства вручили
Благодарственные письма от администрации Большеколпанского поселения.