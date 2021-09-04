Общественное пространство для жителей деревни

В деревне Малые Колпаны Гатчинского района сегодня торжественно открыли общественное пространство.

Этим летом общими трудами жителей в Речном переулке появилось место встреч - общественное пространство. Это небольшой зеленый лужок, скамеечки, качели, цветники ручной работы. О необходимости общественной площадки давно писали и говорили деревенские активисты. Улочки здесь узкие, без тротуаров, застройка плотная. Чтобы деревенский сход или праздник провести – собраться негде. А в Речном переулке теперь такое место есть.

Несколько лет на этом месте был захламленный участок - хозяева давно умерли, хозяйство развалилось. Инициативу жителей поддержала администрация Большеколпанского поселения и лично глава администрации Марина Бычинина, В субботниках по расчистке территории участвовал и сами жители деревни, и команда помощников.

К открытию площадку нарядили, опять-таки своими силами и вместе с детьми…

- Это первые зеленые посадки, - показывает клумбы староста Ольга Михайловна Павлова. – Осенью и весной займемся озеленением, обязательно вдоль забора посадим вьющиеся растения, чтобы соседям не мешать. Конечно, все было не просто. Сорок лет на участке была разруха, а как начали расчищать и порядок наводить, сразу появились желающие прихватить его себе в собственность. Я считаю, в каждом поселке должна быть муниципальная территория, чтобы люди могли встречаться и проводить общие собрания, деревенские сходы, праздники улицы.

В планах деревенских жителей установить сцену-ракушку для культурных мероприятий. И это не все. Как сообщила Ольга Михайловна, активисты уже начали продвигать новую инициативу - открыть в деревне клуб.

– Думаем, и с клубом получиться, - уверена староста.

А сегодня самым активным участникам создания общественного пространства вручили Благодарственные письма от администрации Большеколпанского поселения.

Татьяна Можаева