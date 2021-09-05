10 оживших портретов: от Павла I – до Исаака Шварца

4-го августа на Театральной площади в Гатчине открыли аллею, посвященную великим людям прошлого, чья жизнь, так или иначе, была связана с Гатчиной. Это 10 информационных стендов с портретами тех, кто жил в Гатчине и творил историю: император Павел I и его супруга Мария Федоровна, предок Пушкина А.П. Ганнибал, А.И. Куприн, П.Е. Щербов, Петр Нестеров, К.Д. Ушинский, Мария Гатчинская, М.М. Ипполитов-Иванов, Исаак Шварц. На каждом стенде размещен QR код. Если навести на него смартфон, портрет «оживет», и вы увидите ролик, повествующий о данном герое.

На открытие аллеи «ЖЗЛ» собрались жители, руководители города и района, депутаты, представители учреждений культуры. Главным украшением праздника стали артисты театра костюма «Катюша» – как живые иллюстрации ушедшей эпохи.

Открывая мероприятие, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим выразила благодарность «…всем, кто вложил свой труд, свой ум и профессионализм в реализацию проекта «Ожившие фотографии», в рамках которого и появилась аллея «Жизнь замечательных людей».

- Сегодня мы продолжаем совершенствовать проект «Умный город», давая жителям и гостям нашего города возможность прикоснуться к истории с помощью гаджетов, – сказала Людмила Николаевна.

В своем приветственном слове глава Гатчины и района Виталий Филоненко выразил надежду, что и сегодня среди наших современников находятся исторические личности, чьи портреты в будущем появятся на этой аллее. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских поблагодарил гатчинскую администрацию за создание такого общественного пространства:

- Гатчина у нас умный город, и здесь на Театральной площади перед нами умный проект. Долгое время Гатчину называли спортивной столицей, культурной столицей, теперь она просто – столица Ленинградской области. И именно такие замечательные места, как аллея «ЖЗЛ» и придают ей столичный лоск.

Всех собравшихся поздравляли с 225-летием Гатчины депутаты областного парламента Татьяна Бездетко, Сергей Коняев, депутат гатчинского городского совета Галина Паламарчук, глава Вырицкого поселения Олег Белов. Выступавшие призывали сограждан бережно относиться к новому музею под открытым небом, беречь стенды, чтобы проект и дальше успешно развивался – Гатчине есть о чем рассказать и напомнить.

- Это замечательная задумка – своего рода аллея памятников, но в современном преподнесении истории. Исаак Иосифович оказался в очень хорошей компании и, я думаю, эта компания будет увеличиваться, – прокомментировала событие вдова композитора и директор мемориального дома-музея Исаака Шварца Антонина Нагорная.

Руководитель театра костюма «Катюша» Людмила Иванова призналась, что костюмированную историю Гатчины театр создает с самого своего основания – в течение 35 лет. Коллекцию «Колокола», костюм из которой был представлен на празднике, начали делать тридцать лет назад. Сейчас «Катюша» возобновляет коллекцию, посвященную Марии Гатчинской. Очень пригодилась на открытии аллеи «ЖЗЛ» и коллекция «Авиаторы», созданная в честь авиатриссы Зверевой. И, конечно, выступали на празднике артисты в костюмах эпохи Павла I, и словно сошедшие со страниц «Гранатового браслета» Куприна.

Как рассказала главный специалист гатчинского комитета по культуре Ольга Приходько, проект «Ожившие фотографии» возник в 2020 году – к 75-летию Победы. Сейчас в Гатчине на площади Победы – пять стендов в формате «оживших фотографий». Каждый представляет видеоролик, посвященный юбилею Победы.

- Так как в этом году Гатчине – 225 лет, мы решили продолжить проект и сделать аллею «Жизнь замечательных людей». Я как инициатор проекта считаю, что прежде всего он рассчитан на туристов и наше молодое поколение. Чтобы, живя в Гатчине, молодежь знала о наших великих предках и современниках. И, может быть, наведя смартфон на QR код, кто-то посмотрит ролик и заинтересуется, захочет узнать больше – послушать музыку Шварца, почитать Куприна…

Что касается туристов, то многие теперь предпочитают индивидуальные экскурсии, а Театральная площадь тоже туристическая точка. У нас разработана экскурсия «Гатчина вчера и сегодня», которую ведет виртуальный экскурсовод. Теперь можно посетить и аллею «Жизнь замечательных людей».

…Гатчина стала вторым городом в Ленинградской области, где с 2019 года активно внедряются цифровые технологии для управления и развития городских пространств.

Екатерина Дзюба