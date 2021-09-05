10 оживших портретов: от Павла I – до Исаака Шварца

4-го
августа на Театральной площади в Гатчине открыли аллею, посвященную великим
людям прошлого, чья жизнь, так или иначе, была связана с Гатчиной. Это 10
информационных стендов с портретами тех, кто жил в Гатчине и творил историю:
император Павел I и его супруга
Мария Федоровна, предок Пушкина А.П. Ганнибал, А.И. Куприн, П.Е. Щербов, Петр
Нестеров, К.Д. Ушинский, Мария Гатчинская, М.М. Ипполитов-Иванов, Исаак Шварц.
На каждом стенде размещен QR код. Если навести
на него смартфон, портрет «оживет», и вы увидите ролик, повествующий о данном
герое.
На
открытие аллеи «ЖЗЛ» собрались жители, руководители города и района, депутаты,
представители учреждений культуры. Главным украшением праздника стали артисты
театра костюма «Катюша» – как живые иллюстрации ушедшей эпохи.
Открывая
мероприятие, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим выразила
благодарность «…всем, кто вложил свой труд, свой ум и профессионализм в
реализацию проекта «Ожившие фотографии», в рамках которого и появилась аллея
«Жизнь замечательных людей».
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Сегодня мы продолжаем совершенствовать проект «Умный город», давая жителям и
гостям нашего города возможность прикоснуться к истории с помощью гаджетов, –
сказала Людмила Николаевна.
В
своем приветственном слове глава Гатчины и района Виталий Филоненко выразил
надежду, что и сегодня среди наших современников находятся исторические
личности, чьи портреты в будущем появятся на этой аллее. Депутат
Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских поблагодарил
гатчинскую администрацию за создание такого общественного пространства:
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Гатчина у нас умный город, и здесь на Театральной площади перед нами умный
проект. Долгое время Гатчину называли спортивной столицей, культурной столицей,
теперь она просто – столица Ленинградской области. И именно такие
замечательные места, как аллея «ЖЗЛ» и придают ей столичный лоск.
Всех
собравшихся поздравляли с 225-летием Гатчины депутаты областного парламента
Татьяна Бездетко, Сергей Коняев, депутат гатчинского городского совета Галина
Паламарчук, глава Вырицкого поселения Олег Белов. Выступавшие призывали
сограждан бережно относиться к новому музею под открытым небом, беречь стенды,
чтобы проект и дальше успешно развивался – Гатчине есть о чем рассказать и
напомнить.
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Это замечательная задумка – своего рода аллея памятников, но в современном
преподнесении истории. Исаак Иосифович оказался в очень хорошей компании и, я
думаю, эта компания будет увеличиваться, – прокомментировала событие вдова композитора
и директор мемориального дома-музея Исаака Шварца Антонина Нагорная.
Руководитель
театра костюма «Катюша» Людмила Иванова призналась, что костюмированную историю
Гатчины театр создает с самого своего основания – в течение 35 лет. Коллекцию
«Колокола», костюм из которой был представлен на празднике, начали делать
тридцать лет назад. Сейчас «Катюша» возобновляет коллекцию, посвященную Марии
Гатчинской. Очень пригодилась на открытии аллеи «ЖЗЛ» и коллекция «Авиаторы»,
созданная в честь авиатриссы Зверевой. И, конечно, выступали на празднике артисты
в костюмах эпохи Павла I, и словно
сошедшие со страниц «Гранатового браслета» Куприна.
Как
рассказала главный специалист гатчинского комитета по культуре Ольга Приходько,
проект «Ожившие фотографии» возник в 2020 году – к 75-летию Победы. Сейчас в
Гатчине на площади Победы – пять стендов в формате «оживших фотографий». Каждый
представляет видеоролик, посвященный юбилею Победы.
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Так как в этом году Гатчине – 225 лет, мы решили продолжить проект и сделать
аллею «Жизнь замечательных людей». Я как инициатор проекта считаю, что прежде
всего он рассчитан на туристов и наше молодое поколение. Чтобы, живя в Гатчине,
молодежь знала о наших великих предках и современниках. И, может быть, наведя
смартфон на QR код, кто-то посмотрит ролик и
заинтересуется, захочет узнать больше – послушать музыку Шварца, почитать
Куприна…
Что
касается туристов, то многие теперь предпочитают индивидуальные экскурсии, а
Театральная площадь тоже туристическая точка. У нас разработана экскурсия
«Гатчина вчера и сегодня», которую ведет виртуальный экскурсовод. Теперь можно
посетить и аллею «Жизнь замечательных людей».
…Гатчина
стала вторым городом в Ленинградской области, где с 2019 года активно
внедряются цифровые технологии для управления и развития городских пространств.
Екатерина Дзюба