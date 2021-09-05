Отключения света 6 и 8 сентября

Отключения света 6 и 8 сентября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 6 и 8 сентября будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики : ЖКХ     05 Sep 2021

08.09.2021г. с 09.00 до 17:00

г. Гатчина

ул. Урицкого, д. 27, 29, 30, 31;

ул. Володарского, д. 29, 29А, 35, 37, 39, 39А, 41;

ул. Чехова. д. 19;

ул. 7-й Армии, д. 25, 27;

пер. Инженерный, д. 1.

 

06.09.2021г. с 08.00 до 17.00

Сиверское ГП:

пгт. Сиверский

ул. Советская д. 1-47А; ул. Парковая д. 1-16; ул. Молодежная д. 1-12;

ул. Полевая д. 1-50; ул. Ключевая д. 1-38; ул. Энергетиков д. 1-7;

ш. Новое д. 1-32; ул. Спортивная д. 1-23А; ш. Крамского д. 1-61;

ул. Речная д. 1-27; пр-кт. Героев д. 3-33; ул. Лермонтова д. 1-19;

ул. Толмачева д. 39-71; ул. Еленинская д. 1-18; ул. Паркетная д. 23-51;

пер. Паркетный д. 1-12; ул. Куйбышева д. 21-52; ул. Ленина д. 16-29;

ул. Свободы д. 19-44; ул. Ленина д. 1-10; ул. Купальная д. 1-9;

ул. Авроры д. 1-22; ул. Толмачева д. 69-90;

ул. Красная д. 16А, 18-20, 30, 33, 42-69;

пр. Пролетарский д. 1-34; ул. Стурциля д. 1-26; ул. Вишневского д. 1-55А; ул. Совхозная д. 1-45; ул. Дружносельская д. 22-46;

пр-д. 2-ой Дружносельский д. 1-5; пр-д. 3-ий Дружносельский д. 1-3;

пер. Дружносельский д. 1-44; ул. Федоровская д. 1-44;

ул. Дружносельская д. 1-10; ул. Лесная д. 1-73; ул. Совхозная д. 25-41;

ул. Солнечная д. 8-55; ул. Львовская д. 1-53; пр. Пролетарский д. 18-35; ул. Лесная д. 77-83; ул. Луговая д. 1-42; ул. Купальная д. 1-4;

пр. Пролетарский д. 57-67

 

06.09.21г. с 10:00 до 17:00

Сяськелевское СП:

д. Новые Низковицы

д. Старые Низковицы

д. Переярово

д. Фьюнатово

 

 

 

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