Отключения света 6 и 8 сентября

г. Гатчина
ул.
Урицкого, д. 27, 29, 30, 31;
ул.
Володарского, д. 29, 29А, 35, 37, 39, 39А, 41;
ул.
Чехова. д. 19;
ул.
7-й Армии, д. 25, 27;
пер.
Инженерный, д. 1.
06.09.2021г. с 08.00 до 17.00
Сиверское ГП:
пгт. Сиверский
ул.
Советская д. 1-47А; ул. Парковая д. 1-16; ул. Молодежная д. 1-12;
ул.
Полевая д. 1-50; ул. Ключевая д. 1-38; ул. Энергетиков д. 1-7;
ш.
Новое д. 1-32; ул. Спортивная д. 1-23А; ш. Крамского д. 1-61;
ул.
Речная д. 1-27; пр-кт. Героев д. 3-33; ул. Лермонтова д. 1-19;
ул.
Толмачева д. 39-71; ул. Еленинская д. 1-18; ул. Паркетная д. 23-51;
пер.
Паркетный д. 1-12; ул. Куйбышева д. 21-52; ул. Ленина д. 16-29;
ул.
Свободы д. 19-44; ул. Ленина д. 1-10; ул. Купальная д. 1-9;
ул.
Авроры д. 1-22; ул. Толмачева д. 69-90;
ул.
Красная д. 16А, 18-20, 30, 33, 42-69;
пр.
Пролетарский д. 1-34; ул. Стурциля д. 1-26; ул. Вишневского д. 1-55А; ул.
Совхозная д. 1-45; ул. Дружносельская д. 22-46;
пр-д.
2-ой Дружносельский д. 1-5; пр-д. 3-ий Дружносельский д. 1-3;
пер.
Дружносельский д. 1-44; ул. Федоровская д. 1-44;
ул.
Дружносельская д. 1-10; ул. Лесная д. 1-73; ул. Совхозная д. 25-41;
ул.
Солнечная д. 8-55; ул. Львовская д. 1-53; пр. Пролетарский д. 18-35; ул. Лесная
д. 77-83; ул. Луговая д. 1-42; ул. Купальная д. 1-4;
пр.
Пролетарский д. 57-67
06.09.21г. с 10:00 до 17:00
Сяськелевское СП:
д. Новые
Низковицы
д.
Старые Низковицы
д. Переярово
д.
Фьюнатово