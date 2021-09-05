В понедельник - без горячей воды

В понедельник - без горячей воды

МУП «Тепловые сети» г. Гатчина сообщают о проведении запланированных ремонтных работ 6 сентября в микрорайоне Аэродром.

Рубрики : ЖКХ     05 Sep 2021

В связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе 6 сентября с 09.00 до окончания работ будет произведено отключение горячего водоснабжения по адресам:

ул. Зверевой д. 7-22,

ул. Сандалова,

ул. Красных военлетов.

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