В понедельник - без горячей воды

В связи с проведением ремонтных
работ на теплотрассе 6 сентября с 09.00 до окончания работ будет произведено отключение
горячего водоснабжения по адресам:
ул. Зверевой д. 7-22,
ул. Сандалова,
ул. Красных военлетов.
МУП «Тепловые сети» г. Гатчина сообщают о проведении запланированных ремонтных работ 6 сентября в микрорайоне Аэродром.
В связи с проведением ремонтных
работ на теплотрассе 6 сентября с 09.00 до окончания работ будет произведено отключение
горячего водоснабжения по адресам:
ул. Зверевой д. 7-22,
ул. Сандалова,
ул. Красных военлетов.
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