Марафон футбола прокатился по Гатчине

Инициаторами данных соревнований выступили депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских и Федерация футбола Гатчинского района.

Открыли марафон в субботу на стадионе «Балтийский» юные футболисты, которые проводили очередной тур Первенства города Гатчины по футболу среди детских команд.

Вечером здесь прошли финальные игры Кубка ГЛФЛ в формате 8х8. В матче за Малый Кубок команда «Войсковицы» крупно переиграла команду «Анкор». В «золотом» финале напряжение витало в воздухе на протяжении всего игрового времени. Команда «Верево» первой повела в счете, но игроки команды «Виллози» были серьезно настроены на завоевание еще одного трофея, проводя атаку за атакой на ворота соперника, одна из которых была реализована. Основное время завершилось ничьей, а в послематчевых пенальти победу отпраздновали футболисты из Ломоносовского района.

Спустя небольшой промежуток времени, на стадионе ФОК «Мариенбург» состоялись финальные матчи Кубка ГЛФЛ в формате 5х5. В борьбе за Ма-лый Кубок команда «КФК КПРФ» ожидаемо оказалась сильнее команды «Слова Жизни». В Золотом Кубке борьба была нешуточной: команда «Сиверский» дважды выходила вперед по счету, но команда «Олимпик» всегда отыгрывалась. Здесь также исход матча определялся в серии пенальти, которую лучше исполнили игроки из города Коммунар, завоевав тем самым победный трофей.

На следующий день марафон футбола продолжился на стадионе «Балтийский», где футболисты спортивной школы «Ленинградец» принимали клуб «Адмиралтеец» в рамках Первенства Санкт-Петербурга по футболу среди детско-юношеских команд.

Вечером того же дня на стадионе ГИЭФПТ прошел турнир по мини-футболу среди мамочек, приуроченный к Дню знаний. По итогам соревнований победу отпраздновала команда футбольных мам из Гатчины.

Апогеем всех мероприятий стал финал Кубка Гатчинского района по футболу, прошедший на стадионе ФОК «Мариенбург». Большое количество зрителей собрались посмотреть на битву команда «Терволово» и «КФК КПРФ». Команда «КФК КПРФ» вела в счете 2-0, но в середине тайма «Терволово» счет сравняли. Буквально тут же коммунисты выстрелили дублетом, сделав вновь комфортный задел. Ближе к концовке терволовская команда получила право на пенальти, который благополучно реализовала. Но «КФК КПРФ» в этот вечер были неудержимы, они вновь забили два гола, установив тем самым окончательный результат 6-3 в свою пользу. Данная победа сделала коллектив Даниила Курашева обладателями золотого дубля сезона 2021 года.

Последней позитивной частью этого футбольного праздника стала новость о том, что футбольная команда ветеранов Гатчинского района стала чемпионом Ленинградской области.

Информация и фото: Федерация футбола Гатчинского района