Учебные машины без техобслуживания

Гатчинская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения двумя автошколами Гатчинского района. Выяснилось, что ООО «Мегаполис» не провело технического обслуживания учебных машин 2011 и 2012 годов выпуска, используемых для проведения практических занятий. Аналогичные нарушения выявлены и в деятельности ООО «Автошкола Аэродром».

Прокурорской проверкой установлено, что срок действия диагностических карт учебных машин истек. Учитывая, что бездействие должностных лиц ООО «Мегаполис» и ООО «Автошкола Аэродром» нарушает законодательство о безопасности дорожного движения и права граждан, прокуратурой внесены представления руководителям обеих автошкол.

В настоящее время представления рассмотрены, нарушения устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.