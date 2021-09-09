Учебные машины без техобслуживания

Гатчинская городская
прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности
дорожного движения двумя автошколами Гатчинского района. Выяснилось, что ООО
«Мегаполис» не провело технического обслуживания учебных машин 2011 и 2012
годов выпуска, используемых для проведения практических занятий. Аналогичные
нарушения выявлены и в деятельности ООО «Автошкола Аэродром».
Прокурорской проверкой
установлено, что срок действия диагностических карт учебных машин истек.
Учитывая, что бездействие должностных лиц ООО «Мегаполис» и ООО «Автошкола
Аэродром» нарушает законодательство о безопасности дорожного движения и права
граждан, прокуратурой внесены представления руководителям обеих автошкол.
В настоящее время
представления рассмотрены, нарушения устранены, виновные лица привлечены к
дисциплинарной ответственности.