Полумарафон в Гатчине – настоящий праздник спорта

Приветствовали участников полумарафона глава Гатчинского муниципального района Виталий Филоненко и глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. Руководители пожелали участникам забегов здоровья, прекрасного спортивного настроения и побед.

Двенадцатый по счету Гатчинский полумарафон проходил в режиме «ЗОНА, СВОБОДНАЯ ОТ COVID-19». Участие в полумарафоне для бегунов группы 18+ возможно только при условии наличия QR-кода о вакцинации или болезни COVID-19.

Фото Виктора Чумакова