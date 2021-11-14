Полумарафон в Гатчине – настоящий праздник спорта

Полумарафон в Гатчине – настоящий праздник спорта

Сегодня в столице Ленинградской области состоялся традиционный спортивный праздник «Гатчинский полумарафон». Его участниками стали более двух с половиной тысяч легкоатлетов из 140 городов России, а также из Белоруссии, Украины, Эстонии, США. Полумарафон, на основании действующих постановлений, проходил в форме раздельных стартов.

Рубрики : Спорт     14 Nov 2021

Приветствовали участников полумарафона глава Гатчинского муниципального района Виталий Филоненко и глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. Руководители пожелали участникам забегов здоровья, прекрасного спортивного настроения и побед.

Двенадцатый по счету Гатчинский полумарафон проходил в режиме «ЗОНА, СВОБОДНАЯ ОТ COVID-19». Участие в полумарафоне для бегунов группы 18+ возможно только при условии наличия QR-кода о вакцинации или болезни COVID-19.

Фото Виктора Чумакова

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