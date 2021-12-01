«Золото» и два «серебра» гатчинских «соколят»

Конкуренцию им составили сильнейшие команды из Москвы, Московской области, Перми, Саратова, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Тамбова, Нальчика, Махачкалы, Липецка, Воронежа.

Конкуренция в каждом весе была запредельная. Ребята 2010-2011 г.р. продемонстрировали приличный уровень борьбы - как с точки зрения техники, так и с точки зрения работы на захватах. Финалы были яркими и красочными, а организация турнира – на самом высоком уровне.

Победителем данного турнира стала Ксения Копачева из Гатчины, проведя на татами четыре поединка. Финальная схватка с соперницей из Санкт-Петербурга складывалась не в пользу нашей спортсменки, но Ксеня смогла отыграться, переведя поединок в дополнительное время, где и победила соперницу, хотя обе были достойны первого места.

Еще одна представительница клуба «Сокол» Лидия Улитина завоевала серебряную медаль, не сумев совладать в одном из поединков со спортсменкой из Саратова.

Павел Попов занял второе место в категории тяжеловесов. Важно заметить, что Павел боролся на данном турнире без подсказок тренера, который наблюдал за поединками с трибуны, включая и финальный.

Ярослав Алексеев продолжает набираться опыта на турнирах высокого уровня. К сожалению, он проиграл свой поединок за бронзовую награду, хотя мог быть и третьим. Александр Феденко в самой многочисленной и конкурентной весовой категории 34 кг проиграл свою стартовую схватку.

Также поздравляем тренера ребят Алексея Михайлова с успешным выступлением, который получил приз, как и все тренеры данного турнира в каждой весовой категории, от организаторов турнира «LokoJudo».

В преддверии Дня матери все свои поединки участники соревнований посвятили своим дорогим мамам.

После церемонии награждения наша команда смогла получить автографы, напутственное слово, а также совместное фото с известным спортсменом из мира дзюдо и самбо, а ныне руководителем и организатором турнира детская лига «LokoJudo» Алимом Гадановым. Это прославленный российский самбист и дзюдоист, призер чемпионата России по самбо, чемпион России по дзюдо, чемпион и призер чемпионатов Европы по дзюдо, мастер спорта России международного класса по дзюдо.