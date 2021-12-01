«Золото» и два «серебра» гатчинских «соколят»

Конкуренцию им
составили сильнейшие команды из Москвы, Московской области, Перми, Саратова,
Санкт-Петербурга, Оренбурга, Тамбова, Нальчика, Махачкалы, Липецка, Воронежа.
Конкуренция в
каждом весе была запредельная. Ребята 2010-2011 г.р. продемонстрировали
приличный уровень борьбы - как с точки зрения техники, так и с точки зрения
работы на захватах. Финалы были яркими и красочными, а организация турнира – на
самом высоком уровне.
Победителем
данного турнира стала Ксения Копачева из Гатчины, проведя на татами четыре
поединка. Финальная схватка с соперницей из Санкт-Петербурга складывалась не в
пользу нашей спортсменки, но Ксеня смогла отыграться, переведя поединок в
дополнительное время, где и победила соперницу, хотя обе были достойны первого
места.
Еще одна
представительница клуба «Сокол» Лидия Улитина завоевала серебряную медаль, не
сумев совладать в одном из поединков со спортсменкой из Саратова.
Павел Попов занял
второе место в категории тяжеловесов. Важно заметить, что Павел боролся на
данном турнире без подсказок тренера, который наблюдал за поединками с трибуны,
включая и финальный.
Ярослав Алексеев
продолжает набираться опыта на турнирах высокого уровня. К сожалению, он
проиграл свой поединок за бронзовую награду, хотя мог быть и третьим. Александр
Феденко в самой многочисленной и конкурентной весовой категории 34 кг проиграл
свою стартовую схватку.
Также поздравляем
тренера ребят Алексея Михайлова с успешным выступлением, который получил приз,
как и все тренеры данного турнира в каждой весовой категории, от организаторов
турнира «LokoJudo».
В преддверии Дня
матери все свои поединки участники соревнований посвятили своим дорогим мамам.
После церемонии
награждения наша команда смогла получить автографы, напутственное слово, а
также совместное фото с известным спортсменом из мира дзюдо и самбо, а ныне
руководителем и организатором турнира детская лига «LokoJudo» Алимом Гадановым.
Это прославленный российский самбист и дзюдоист, призер чемпионата России по
самбо, чемпион России по дзюдо, чемпион и призер чемпионатов Европы по дзюдо,
мастер спорта России международного класса по дзюдо.