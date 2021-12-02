Полкило наркотиков – на 8 лет колонии

Гатчинский городской суд
вынес обвинительный приговор 32-летней уроженке Казахской ССР, совершившей
покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Преступное
деяние было совершено группой лиц по предварительному сговору, но довести
начатое до конца обвиняемая не смогла по независящим от нее обстоятельствам.
Наркоторговцы идут в ногу
со временем. Преступный сговор теперь совершается в интернет-мессенджере. Там
подельники и договорились о совместном сбыте наркотического средства массой 500
граммов, то есть в особо крупном размере.
В соответствии с
условиями договора, подсудимая взяла на себя обязательства забрать из тайника
товар, спрятанный соучастником в Гатчинском районе путем так называемых
«закладок». Она должна была расфасовать наркотик на более мелкие партии и
заложить их в другие тайники – «закладки» на территории Ленинградской области,
предназначенные для конечных потребителей.
Довести задуманное до
конца женщина не смогла, поскольку была задержана.
В судебном заседании она
полностью признала свою вину. Суд, согласившись с мотивированной позицией
Гатчинского городского прокурора, признал подсудимую виновной по части 3 статьи
30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. За покушение на незаконный сбыт наркотических
средств в особо крупном размере ей назначили наказание в виде лишения свободы
сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего
режима.
По информации старшего помощника
прокурора К.Д. Ивановой