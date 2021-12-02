Полкило наркотиков – на 8 лет колонии

Гатчинский городской суд вынес обвинительный приговор 32-летней уроженке Казахской ССР, совершившей покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Преступное деяние было совершено группой лиц по предварительному сговору, но довести начатое до конца обвиняемая не смогла по независящим от нее обстоятельствам.

Наркоторговцы идут в ногу со временем. Преступный сговор теперь совершается в интернет-мессенджере. Там подельники и договорились о совместном сбыте наркотического средства массой 500 граммов, то есть в особо крупном размере.

В соответствии с условиями договора, подсудимая взяла на себя обязательства забрать из тайника товар, спрятанный соучастником в Гатчинском районе путем так называемых «закладок». Она должна была расфасовать наркотик на более мелкие партии и заложить их в другие тайники – «закладки» на территории Ленинградской области, предназначенные для конечных потребителей.

Довести задуманное до конца женщина не смогла, поскольку была задержана.

В судебном заседании она полностью признала свою вину. Суд, согласившись с мотивированной позицией Гатчинского городского прокурора, признал подсудимую виновной по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. За покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

По информации старшего помощника прокурора К.Д. Ивановой