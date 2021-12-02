Суббота. Гатчина. Аэропарк.

Жителям презентуют очередной этап масштабного проекта благоустройства, который был реализован в рамках национального проекта «Комфортная городская среда» с 2020 по 2021 год. «Аэропарк» в микрорайоне Аэродром - это территория между ул. Генерала Кныша и ул. Балтийская (Липовая аллея) от ТРК «Пилот» до торгового дома «Вимос».

Исторически здесь располагался первый военный аэродром Российской Империи, активно развивалось железнодорожное сообщение. В послевоенное время территория постепенно утратила свою функцию и идентичность. По замыслу проекта требовалось сформировать новый концептуальный центр развития городской территории, комфортное и безопасное общественное пространство для жителей, включающее необходимые современные сервисы, места для проведения мероприятий и отдыха, культурно-исторические маршруты.

Приходите на открытие «Аэропарка» в субботу, 4 декабря, в 11.00!

Пресс-служба администрации Гатчинского района