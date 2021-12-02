Суббота. Гатчина. Аэропарк.

Жителям презентуют
очередной этап масштабного проекта благоустройства, который был реализован в
рамках национального проекта «Комфортная городская среда» с 2020 по 2021 год.
«Аэропарк» в микрорайоне Аэродром - это территория между ул. Генерала Кныша и
ул. Балтийская (Липовая аллея) от ТРК «Пилот» до торгового дома «Вимос».
Исторически здесь
располагался первый военный аэродром Российской Империи, активно развивалось
железнодорожное сообщение. В послевоенное время территория постепенно утратила
свою функцию и идентичность. По замыслу проекта требовалось сформировать новый
концептуальный центр развития городской территории, комфортное и безопасное
общественное пространство для жителей, включающее необходимые современные
сервисы, места для проведения мероприятий и отдыха, культурно-исторические
маршруты.
Приходите на
открытие «Аэропарка» в субботу, 4 декабря, в 11.00!
Пресс-служба администрации Гатчинского района