Миссия выполнима: участникам конкурса предлагают смастерить кормушки и накормить птиц этой зимой

Традиционно к основным заданиям конкурса прибавляются обязательные рутинные: вести дневник наблюдений, рассказывать о разнообразии видов пернатых в своем регионе и, конечно, фотографировать!

«Данные наблюдений используются учеными, которые проводят фенологические исследования. Это необходимо для прогнозирования реакции живых организмов на климатические изменения, на основании фиксации сдвигов фенофаз, кроме этого меняется и состав видов птиц, остающихся на зимовку», – прокомментировал Антон Алексеевич Юрманов, директор Департамента по работе с молодежью Исполнительной дирекции Русского географического общества.

Конкурс проводится с 8 декабря 2021 года по 8 марта 2022 года – в самый главный весенний праздник прием работ завершится. Организаторы призывают участников продолжать помогать птицам и после завершения конкурса – ведь для добрых дел не существует рамок и ограничений.

Что нужно сделать?

Подобрать продукты для правильного питания из птичьего меню.

Соорудить кормушку.

Вооружиться камерой и сделать качественные снимки.

Зафиксировать в дневнике подробное описание наблюдений.

Запастись терпением и наблюдать за птицами, еженедельно обновляя кормушки.

Прислать свою работу на конкурс до 8 марта 2022 года.

Все подробности о правильном птичьем питании, инструкции по изготовлению кормушек и описание номинаций найдете на главной странице конкурса.

Авторов лучших работ в каждой номинации ждут специальные подарки от Фенологической сети Русского Географического общества и брендированные сувениры от ГК “Просвещение”. А пятерку участников, которые пришлют свои работы самыми первыми, ждут дополнительные сюрпризы!

Все участники получат именные сертификаты, а победители конкурса – дипломы.