На вершине школьного Олимпа

В Гатчинском Центре творчества юных 25 июня прошла церемония вручения наград обладателям отличных школьных аттестатов и высших баллов на ЕГЭ. В зале собрались виновники торжества и их родители, директора школ, учителя, почетные гости. Стобалльников и медалистов чествовали ярко – с музыкой, песнями, танцами и аплодисментами, как кинозвезд.

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим, выступая с приветственным словом, пожелала ребятам стать успешными режиссерами своей жизни:

- Я уверена, что эта замечательная школьная страничка дала вам возможность определиться в направлении жизненного пути и, конечно, приобрести хороший опыт. Мы поистине гордимся теми, кто на протяжении всех одиннадцати лет не переставал трудиться. Конечно, это совместный труд самих ребят и наших талантливых педагогов, это поддержка семьи, это работа директоров по созданию необходимых условий, и я искренне хочу поблагодарить всю команду системы образования Гатчинского округа за каждодневный труд и за хорошие результаты, которые делают сильнее всю систему образования Ленинградской области.

Людмила Николаевна вручила ребятам золотые медали. В этом учебном году в Гатчинском округе 723 выпускника 11-х классов, и 102 из них – медалисты: 56 – золотых и 46 – серебряных (медаль «За особые успехи в учении» II степени вручается выпускникам, имеющим по всем учебным предметам итоговые оценки «отлично» и не более двух оценок «хорошо»).

Выпускники с медалями «За особые успехи в учении» обоих степеней есть в 25 школах Гатчинского округа, в том числе в двух частных. Лидируют по количеству медалистов школы г. Гатчины № 2 и № 9, лицей № 3, гимназия им. Ушинского, а также школа им. императора Александра III.

Серебряные и золотые медалисты в Гатчинском округе получают денежное поощрение в размере 10 и 20 тысяч рублей – в качестве меры поддержки талантливой молодежи. За каждые 100 баллов на ЕГЭ выпускнику полагается выплата от гатчинской администрации 100 тысяч рублей. На момент награждения были получены результаты не по всем сданным предметам, но имена восьми стобалльников уже были известны, и Людмила Нещадим вручила им сертификаты. Награду получили:

- Екатерина Шитикова, Сиверская школа № 3, литература,

- Анастасия Кочеткова, Гатчинская гимназия им. Ушинского, химия,

- Анна Дяченко, Гатчинская школа № 9, химия,

- Полина Репета, Гатчинская школа № 2, русский язык.

Математику профильного уровня сдали на 100 баллов:

- Андрей Киселев, Гатчинский лицей № 3,

- Егор Куншин, Гатчинская школа № 9,

- Даниил Лапин, Гатчинская школа № 9,

- Карина Командрикова, Коммунарская школа № 3.

Пятеро из награжденных также являются обладателями золотых и серебряных медалей, большинство – победители муниципальных и призеры региональных школьных олимпиад, в том числе по математике, информатике, астрономии, русскому, немецкому и китайскому языку. Ребята увлекаются музыкой, театром, литературой, спортом, принимали участие в Президентских спортивных играх, все – энергичные, трудолюбивые, целеустремленные, творческие, с выраженными лидерскими качествами, разносторонне развитые, все – активные участники школьной жизни.

Как это всё умещается в отдельно взятой личности? Гатчинские стобалльники идут по жизни с девизами, которые говорят сами за себя, например: «Знания сегодня – это победы завтра», «Живи ярко, думай смело», «Мечтать не вредно, вредно не мечтать», «Усердие и точность – залог успеха», «Верь в мечту – она станет реальностью», «Когда заканчиваются силы, начинается характер».

Председатель гатчинского комитета образования Марина Шутова вручила выпускникам медали «За особые успехи в учении» II степени, а директорам школ, подготовивших медалистов – благодарственные письма.

С успешным окончанием 11-и классов выпускников поздравил исполняющий обязанности ректора Гатчинского государственного университета Николай Емельянов. Он пожелал ребятам дальнейших успехов, «красных» дипломов вузов и напомнил, что Гатчинский университет всегда ждет талантливых абитуриентов.

От лица педагогического сообщества Гатчинского округа директор Гатчинского лицея № 3 Эдуард Григорьев вручил букет Людмиле Нещадим – с благодарностью за неизменное внимание, поддержку и создание условий для развития школ.

Праздничную атмосферу на церемонии создавали театр костюма «Катюша» и ансамбль бального танца «Жемчужина»; завершилось торжество видеороликом «Медалисты» с финальной песней. Медалисты и стобалльники – гордость Гатчинского округа – отправились покорять новые высоты на ниве образования.

Екатерина Дзюба