Гатчина – на защите Балтийского моря

Заседание международного руководящего комитета, посвященное завершению второго этапа реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС) в части модернизации химико-биологической очистки стоков, прошло в МУП «Водоканал» города Гатчины.

Напомним, участниками международного проекта по реконструкции КОС города Гатчины являются Северная экологическая финансовая корпорация NEFCO, Шведское агентство международного развития Sida, Северное экологическое партнерство NDEP, некоммерческий Фонд Джона Нурминена (Финляндия) и МУП «Водоканал» города Гатчины.

В заседании приняли участие директор коммунального предприятия Станислав Солоп, его заместитель по экономике и развитию Григорий Османов, руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, консул Швеции в Санкт-Петербурге Эрик Петерссон, консул Финляндии в Санкт-Петербурге Янне Хирвонен, генеральный представитель и главный советник по инвестициям НЕФКО в России Виталий Артющенко. В режиме видеоконференцсвязи коллег приветствовали главный менеджер Экологического Партнерства «Северное Измерение» Ева Маник, вице-президент NEFCO Ульф Бойо, главный менеджер программ Sida Ян Ёханссон.

В своем выступлении Станислав Солоп особенно подчеркнул, что самым сложным в процессе второго этапа реконструкции КОС, который длился три года, стала необходимость проводить работы на действующих очистных сооружениях, которые обслуживают Гатчину с населением 100 тысяч человек.

- Нам приходилось по ночам отключать жилые дома, предприятия, переходя от одной секции к другой. Сегодня работы выполнены в полном объеме и в установленные сроки. В ходе опытной эксплуатации мы уже смогли добиться степени очистки, предусмотренной HELCOM (Хельсинская конвенция по Балтийскому морю), а также превзойти ее. Так, если показатель по содержанию фосфора не должен превышать 0,5 мг, то мы смогли довести этот уровень до 0,25 – 0,3 мг, что почти в два раза ниже предельно допустимой нормы, - рассказал Станислав Солоп.

Людмила Нещадим поблагодарила всех партнеров проекта, благодаря которому Гатчина, начиная с 2005 года, получила уже более 12,5 млн евро на реконструкцию городских КОС.

- Это позволило решить значимые задачи для нашего города, а именно обеспечить население и организации качественным водоснабжением и водоотведением. Новый статус Гатчины – столицы Ленинградской области накладывает на нас большую ответственность и ставит задачи по дальнейшему развитию города. В связи с этим полноценное функционирование современных систем водоснабжения и водоотведения является для нас очень значимым, - сказала глава районной администрации.

Виталий Филоненко рассказал иностранным партнерам о том, что наш город был самым благоустроенным в Европе в начале XX века. Реконструкция канализационных очистных сооружений позволит Гатчине сделать очередной шаг в сторону этого высокого звания.

Григорий Османов напомнил участникам конференции о ходе реализации второго этапа проекта реконструкции КОС. В рамках данного этапа была осуществлена реконструкция трех секций железобетонных аэротенков для биологического удаления биогенных загрязнителей общим объемом 14 400 куб. м, глубиной 5 м, аэрируемой площадью 1 240 кв. м. Аэротенки – это емкостные сооружения с технологическим оборудованием, которые являются ключевым звеном комплекса очистных сооружений Гатчины для биологического удаления биогенных загрязнителей в сточных водах. Существующая конструкция аэротенков была построена по типовому проекту в 1982 году, основана на примитивном принципе подачи кислорода по всему объему и не могла обеспечить надлежащую очистку стоков до современных нормативов.

Благодаря выполненным работам была обеспечена полная химическая и биологическая очистка канализационных сточных вод для уменьшения сброса нутриентов с КОС с целью выполнения рекомендаций HELCOM по фосфору и азоту. В ходе реконструкции была внедрена система автоматизированного управления процессом, установлено новейшее технологическое и электрическое оборудование, а технические решения передовых европейских и мировых практик, реализованные на объекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм не только международных, но и российских, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Общий объем инвестиций по второму этапу составил 3,2 млн евро.

- Реконструкция КОС не только обеспечит бесперебойную работу по очистке канализационных стоков нашего динамично развивающегося города, но и позволит гарантированно избежать угрозы экологической безопасности города и района и снизить негативное влияние на Балтийское море, куда поступают сточные воды города Гатчины по рекам Ижоре и Неве, - резюмировал Григорий Османов.

Консул Швеции Эрик Петерссон отметил, что реконструкция городских очистных сооружений важна не только для Гатчины, но и для всего Балтийского моря, которое объединяет сразу несколько стран. Консул Финляндии Янне Хирвонен сказал, что после завершения третьего этапа реконструкции канализационные очистные сооружения станут лучшими во всем северо-западном регионе.

Генеральный представитель и главный советник по инвестициям NEFCO в России Виталий Артющенко отметил, что проект был непростым, порой казалось, что ему не суждено сбыться.

- Мы столкнулись с большим количеством проблем, начиная от выбора ответственного подрядчика и заканчивая необходимостью внесения изменений в федеральное законодательство. Тем не менее, все они были преодолены благодаря слаженной работе российских и международных партнеров, поддержке со стороны администрации Гатчинского района и самоотверженным усилиями руководства и всех сотрудников МУП «Водоканала», - сказал Виталий Артющенко.

Что касается третьего этапа реконструкции КОС, то, как рассказал Станислав Солоп, сотрудники предприятия начали готовиться к нему, не дожидаясь окончания второго этапа. Администрация Гатчинского района и депутаты города Гатчины уже подтвердили возможность предоставления муниципальной гарантии в части бюджетного финансирования, эксперты NEFCO одобрили предварительные расчеты запланированных работ. В ноябре Экологическое Партнерство «Северное Измерение» одобрило грант на реализацию проекта в размере, который значительно превышает уровень поддержки подобных проектов.

- Это отражает уровень доверия к МУП «Водоканал». Сотрудники коммунального предприятия в очередной раз подтвердили свой четкий стратегический подход к работе, когда представили проект третьего этапа реконструкции КОС в первый рабочий день 2021 года. Его цель – закрепить и усилить результативность второго этапа, а также обеспечить дополнительное снижение объема загрязняющих веществ, попадающих в Балтийское море, - сказал Виталий Артющенко.

Продолжилась международная встреча на территории канализационных очистных сооружений, где участники встречи перерезали символическую красную ленточку в честь открытия второго этапа реконструкции КОС. Григорий Османов также устроил небольшую экскурсию по главному диспетчерскому пункту, где благодаря автоматизации всех процессов сотрудники предприятия в режиме реального времени могут отслеживать, как проходит механическая очистка сточных вод, как работает насосная станция первичных отстойников, блок насосно-воздуходувных станций, содержание кислорода в сточной воде, а также целый ряд других параметров.

По итогам встречи ее участники выразили уверенность в том, что третий этап реконструкции пройдет на таком же – высоком уровне, как и первые два, а по итогам канализационные очистные сооружения города Гатчины станут по-настоящему эталонными во всей Ленинградской области.

Ирина Хрусталёва

Фото Ольги Фирсовой