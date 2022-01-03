Аллея «Жизнь знаменитых людей» в Гатчине ждёт пополнения

Напомним, что в
2021 году в рамках празднования 225-летия Гатчины на Театральной площади города
открылась аллея «Жизнь знаменитых людей». Аллея состоит из 12 информационных
стендов, на которых размещены фотографии знаменитых людей, которые жили в
Гатчине в разное время. По каждому герою снят ролик, разработан QR-код. С
помощью смартфона фотография «оживает» и рассказывает о данном герое. Проект по
итогам 2021 года стал победителем в областном конкурсе «Лучший в туризме» в
номинации «Лучший проект по развитию туризма в Ленинградской области». Автор
проекта – главный специалист комитета по культуре и туризму Гатчинского района
Ольга Приходько.
Комитет по
культуре и туризму Гатчинского района принял решение продолжить проект в 2022
году – теперь в микрорайоне Аэродром. И совершенно очевидно, что здесь героями «оживших»
фотографий станут знаменитых людей, которых влекло небо. В историю России
Гатчина вошла как колыбель военной авиации. Здесь в начале столетия действовал
учебный воздухоплавательный парк, на базе которого была создана Офицерская
авиационная школа. В Гатчине в числе первых в России обосновались Всероссийский
аэроклуб и авиашкола «Первого русского товарищества воздухоплавателей».
Имена 10 новых
героев помогли определить гатчинцы, которые приняли участие в онлайн голосовании.
Накануне Нового года Комитет по культуре и туризму Гатчинского района подвел
итоги.
Герои проекта
«Крылья Гатчины»:
- Нестеров Петр
Николаевич,
- Зверева Лидия
Виссарионовна,
- Чкалов Валерий
Павлович,
- Гаккель Яков
Модестович,
- Слепнев Маврикий
Трофимович,
- Котельников Глеб
Евгеньевич,
- Кованько
Александр Матвеевич,
- Галанчикова
Любовь Александровна,
- Ефимов Михаил
Никифорович,
- Руднев Евгений
Владимирович.
Местом размещения галереи станет красивая
благоустроенная территория между спорткомплексом «Арена» и Гатчинским музеем
истории военной авиации.