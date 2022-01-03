Аллея «Жизнь знаменитых людей» в Гатчине ждёт пополнения

Напомним, что в 2021 году в рамках празднования 225-летия Гатчины на Театральной площади города открылась аллея «Жизнь знаменитых людей». Аллея состоит из 12 информационных стендов, на которых размещены фотографии знаменитых людей, которые жили в Гатчине в разное время. По каждому герою снят ролик, разработан QR-код. С помощью смартфона фотография «оживает» и рассказывает о данном герое. Проект по итогам 2021 года стал победителем в областном конкурсе «Лучший в туризме» в номинации «Лучший проект по развитию туризма в Ленинградской области». Автор проекта – главный специалист комитета по культуре и туризму Гатчинского района Ольга Приходько.

Комитет по культуре и туризму Гатчинского района принял решение продолжить проект в 2022 году – теперь в микрорайоне Аэродром. И совершенно очевидно, что здесь героями «оживших» фотографий станут знаменитых людей, которых влекло небо. В историю России Гатчина вошла как колыбель военной авиации. Здесь в начале столетия действовал учебный воздухоплавательный парк, на базе которого была создана Офицерская авиационная школа. В Гатчине в числе первых в России обосновались Всероссийский аэроклуб и авиашкола «Первого русского товарищества воздухоплавателей».

Имена 10 новых героев помогли определить гатчинцы, которые приняли участие в онлайн голосовании. Накануне Нового года Комитет по культуре и туризму Гатчинского района подвел итоги.

Герои проекта «Крылья Гатчины»:

- Нестеров Петр Николаевич,

- Зверева Лидия Виссарионовна,

- Чкалов Валерий Павлович,

- Гаккель Яков Модестович,

- Слепнев Маврикий Трофимович,

- Котельников Глеб Евгеньевич,

- Кованько Александр Матвеевич,

- Галанчикова Любовь Александровна,

- Ефимов Михаил Никифорович,

- Руднев Евгений Владимирович.

Местом размещения галереи станет красивая благоустроенная территория между спорткомплексом «Арена» и Гатчинским музеем истории военной авиации.