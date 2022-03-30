Отделить первых от последних помогут рейтинговые порталы, вроде treyder.pro, которые находятся в свободном доступе.

Отличительные черты профессиональных трейдеров от новичков





Профессиональные трейдеры осознают свое душевное состояние во время торговли и постоянно следят за ним. Это помогает убедиться в совершении запланированных действий, основанных на логике, а не на эмоциях. Новички также обязаны объективно следить за психическим состоянием во время торговли, иначе вы быстро потеряете дисциплину.

Что касается точности, то математика в трейдинге заключается не только в том, чтобы думать с точки зрения вероятностей, но также в понимании соотношения риска и вознаграждения и сопоставлении размера позиции с вашим капиталом. Необходимо забыть результаты недавних сделок, не позволяя им влиять на вас. Это особенно важно, когда мыслите с точки зрения вероятности – вы сосредотачиваетесь на результате серии сделок, а не на отдельной. Именно на это обращают внимание профессионалы. Новички поступают наоборот: они слишком сосредотачиваются на конкретном результате, что оказывает огромное влияние на действия, предпринимаемые в последующей сделке. Подобное поведение также вызывает чрезмерную эмоциональность – еще одна важная причина торговых неудач.

Как выбрать курс по трейдингу?

Чтобы избежать в начале пути досадных неудач, стоит обратить внимание на проверенные обучающие материалы, которые в Интернете пользуются спросом. Разумеется, предложено множество курсов, но вы должны учитывать несколько важных факторов, прежде чем выбрать один из них.

1. Лицензия.

Наиболее важным является авторитет организации или лица, предоставляющего информацию. Некоторые курсы написаны трейдерами, у которых имеется от силы год или два опыта. Бесспорно, они могли показать неплохие результаты по доходности, но трейдинг – это долгосрочное занятие. Краткосрочный успех не всегда отражает уровень навыков и опыта, необходимых для обучения других. К тому же спекулянт обязан обзавестись лицензией на ведение преподавательской деятельности. Убедитесь, что создатель курса торгует не менее пяти лет, прежде чем рассматривать его как надежный источник информации.





2. Содержание. Курс должен охватывать области торговли, которые вас особенно интересуют. Просмотрите описание обучающего материала, загляните на форумы, чтобы изучить впечатления других людей.





3. Стиль. Необходимо четко знать формат курса и то, как будет проходить обучение. Уроки могут быть самостоятельными или под руководством наставника.





4. Легкий доступ к автору курса для получения рекомендаций и обратной связи. В рамках качественного обучения предоставляют возможность наладить контакт с другими студентами в виде онлайн чатов, поддержки от наставников и др.

Стоит также проверить, проводится ли курс в виде серии предварительно записанных видеолекций или доступно более интерактивное обучение.