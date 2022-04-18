Бережём лес от пожара!

Гатчинская 42 пожарная часть и 103 ПЧ из Коммунара совместно с Гатчинским лесничеством провели учения в лесном массиве. Было задействовано семь единиц техники – пожарные машины, трелевочник для расчистки завалов, бульдозер; развернут штаб пожаротушения.

По легенде, загорелись трава и кусты. В считаные минуты с помощью мотопомпы и пожарной цистерны три очага возгорания были потушены. Все прошло в штатном режиме. В преддверии пожароопасного периода сотрудники пожарно-спасательной службы и лесничества в очередной раз продемонстрировали готовность к чрезвычайным ситуациям.

- При своевременном обнаружении пожар уничтожается в течение нескольких часов, – говорит директор управления безопасности, гражданской защиты населения и территории Гатчинского района Виктор Уханов. – Нам очень помогает видеонаблюдение в лесном массиве. Благодаря камерам малейший очаг возгорания быстро ликвидируется, и ситуация не успевает принять масштабы бедствия.

Хочется напомнить, что с прошлого года обращение с открытым огнем и пал травы ограничены новыми правилами и штрафами.

При необходимости сжечь мусор и прошлогоднюю траву следует соблюдать новые правила противопожарного режима. Использовать специальный мусоросжигатель, а если его нет – вырыть яму для сжигания мусора диаметром до метра и глубиной не менее 30 см. Она должна располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки. После сжигания мусора яму необходимо засыпать песком или землей. Нельзя разводить огонь ближе, чем в 100 метрах от любого хвойного дерева (даже отдельно стоящего), в 30 метрах – от лиственного. Костер для шашлыков можно разводить только в мангале и необходимо соблюдать расстояние не менее пяти метров до ближайшей постройки. Несанкционированный пал травы запрещен.

Пренебрежение этими нормами может обернуться для граждан не только штрафом в размере от двух до трех тысяч рублей, но и уголовным делом, если разведенный костер привел к пожару, в котором пострадали люди, имущество или окружающая среда.

В условиях особого противопожарного режима штраф физлицу могут увеличить до 4000 рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы на суммы от 6000 до 30 000 рублей, юридические - до 400 000 рублей.

За нарушение правил пожарной безопасности штрафовать уполномочены должностные лица МЧС и комитет природопользования Ленинградской области.

Телефоны для обращения в случае пожара: 101, 112. Региональный пункт диспетчерского управления Ленобллес (если возгорание в лесу): 908-91-11, единая федеральная прямая линия лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Екатерина Дзюба