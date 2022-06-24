«Надо вечно петь и плакать этим струнам, звонким струнам...»

Мы хорошо знаем Николая Гумилева как замечательного поэта Серебряного века. Знаем и то, что он был заядлым путешественником и боевым офицером. И все же военная сторона жизни поэта была во основном скрыта от его поклонников, а ведь она составляла очень важную ее часть.

В основе нового издания лежат «Записки кавалериста» - дневниковые записи и корреспонденции Николая Гумилева, которые он вел во время военных походов в Восточной Пруссии, в составе Лейб-Гвардии Уланского полка. Эти записи были объединены в документальную повесть «Записки кавалериста», которая поэтапно печаталась в газете «Биржевые ведомости» в 1915-1916 годах, вызвав большой интерес у читающей публики. В советской России эта повесть не упоминалась, зато была хорошо известна в русской эмигрантской среде.

Как рассказала автор книги Татьяна Альбрехт, Гумилев — ее любимый поэт с детства. Но спустя годы она решила заняться его биографией профессионально. Как ни странно, в настоящее время гумилеведение находится пока еще в зачаточном состоянии. Специалистов по творчеству Гумилева очень мало, а те, что есть, пытаются обходиться без глубоких исследований, эксплуатируя в основном конъюнктурные темы.

«Записки кавалериста» начали публиковаться в постперестроечной России, однако они представляли собой голый текст, который невозможно было оценить по достоинству без достаточных знаний как о Гумилеве, так и о Первой Мировой войне.

- И все же мне повезло встретить людей, которые начали углубляться в эту тему раньше меня и оказали мне большую помощь в моих исследованиях, - говорит Татьяна Борисовна. - Я познакомилась с замечательным исследователем Гумилева, Евгением Степановым.

Евгений Степанов был составителем одной из первых биографий Николая Гумилева, автором книги-исследования «Летопись жизни Николая Гумилева на фоне его полного эпистолярного наследия». Это издание опиралось на архивные источники, надежные печатные публикации и обнаруженные автором документы.

- Как оказалось, «Записки кавалериста» представляют собой прекрасный, очень точный, к тому же написанный хорошим литературным языком документ, который помогает раскрыть историю Первой Мировой войны, - рассказала Татьяна Альбрехт. - К сожалению, до последнего времени за его исследование никто не брался, кроме Евгения Степанова. Мы успели вместе с ним обсудить замысел новой книги, в которой можно было бы объединить и текст «Записок», и результаты исследований. Но Евгений Евгеньевич, к сожалению, не так давно ушел из жизни, и я решила в память о нем продолжить работу над книгой — такой огромный труд просто не мог оставаться втуне...

Помимо «Записок кавалериста», охватывающей всего два года, книга описывает весь боевой путь поэта. В нее вошли комментарии, документы и пояснения к каждому эпизоду «Записок», воспоминания сослуживцев Гумилева, переписка поэта военных лет. Украшением книги стала подборка всех военных стихов Николая Гумилева.

Иногда Николая Гумилева называют «поэтом войны», воспевающим самое мрачное время истории России. Однако, как считает Татьяна Альбрехт, этот миф не выдерживает фактов. Известна знаменитая фраза поэта о трех его заслугах: «Мои стихи, мои путешествия и война» (из письма Лозинскому). Но эту фразу обычно приводят вырванной из контекста, и далеко не всем известно, что в этом же письме сам Гумилев сожалеет об этом сложившемся вокруг него мифе. Как говорит Татьяна Борисовна, на самом деле военных стихов у Гумилева не так уж и много по сравнению, например с его современниками Маяковским, Городецким, Брюсовым, которые не воевали.

Напоследок Татьяна Борисовна проникновенно прочитала прекрасное стихотворение Гумилева «Волшебная скрипка», в котором есть такие строки:

«Надо вечно петь и плакать этим струнам, звонким струнам,

Вечно должен биться, виться обезумевший смычок,

И под солнцем, и под вьюгой, под белеющим буруном,

И когда пылает запад, и когда горит восток»

Юлия Лысанюк