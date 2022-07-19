С гуманитарной миссией - в Мариуполь

- Было принято решение вернуться в Мариуполь, и как можно быстрее! Сейчас наша помощь людям там нужна, как никогда, - сказал глава администрации Пудомягского поселения Сергей Якименко. - После очень сложной подготовки: сбора гуманитарной помощи от жителей Гатчинского района, поиска спонсоров, закупки, формирования наборов, наша команда снова в действии!

В планах «Команды 47» Гатчинского муниципального района была адресная помощь семьям с детьми по конкретным адресам Мариуполя, а также поддержка родильного дома, где нужны вещи для новорожденных, пелёнки, памперсы, сухие смеси для питания, присыпки и др.

- От предварительного плана пришлось немножко отойти и сделать массу дополнительных заездов, - рассказывает Сергей Якименко. - Но все поставленные задачи выполнены: люди получили более 200 продуктовых наборов, детские вещи, адресные посылки, доктор вел прием. Эмоций – море. Люди рады любой мелочи, которую получают от нас с вами! Вместе мы сила, потому что #своихнебросаем!

За месяц, что прошел после первой поездки, изменения в Мариуполе налицо.

- Город «оживает», открылись магазины, рынки. Появились вакансии для трудоустройства. Проводятся работы по восстановлению коммунальной инфраструктуры. В многоквартирные дома начинается подача воды и электричества. Ведутся ремонтные работы, - отмечает глава администрации Кобринского поселения Вячеслав Федорченко.

Участники гуманитарной миссии выражают слова благодарности неравнодушным жителям Гатчины и Гатчинского района: Наталье Поповой (Гатчина), Виктору Володину (Веревское поселение), Наталье Якимчук (Гатчина), Сергею Алахвердову (Гатчина), Сергею Сазонову (п. Кобринское) и Игорю Васильевичу Журакову (ветеран спорта из п. Вырица) за участие в сборе продуктовых наборов для гуманитарной помощи, а также женсоветам Кобринского и Пудомягского поселений за помощь в сборе вещей для жителей Мариуполя.

Работа по формированию фонда и его доставке в Мариуполь продолжается.

Елена Суралёва