В тени парковых аллей

Этот выставочный проект подготовлен при содействии комитета по культуре и туризму и Паркового агентства Ленинградской области. Стенды с фотографиями установлены на дорожке вдоль озера Филькино от Приоратского замка по направлению к Водонапорной башне. На выставке представлены снимки, сделанные Галиной Чернецкой в течение последних двух лет.

Названием для выставки послужили стихи Игоря Северянина, вдохновленного красотой Гатчинских парков и окрестностей: «Весь день я пробродил в безлюдном Приорате...» Автор запечатлела самые разные уголки Приората, залитые летним солнцем и закатными лучами, яблони в цвету на фоне дворца, тихую гладь озер, передав несравнимую атмосферу тенистых парковых аллей.

Выставка продлится до 30 августа.